Továbbra sem a kereskedő által biztosított garancia, hanem az alacsony ár a fontosabb használt autó vásárlásakor

A termelési nehézségek miatt az új autók árai világszinten emelkedtek, ugyanakkor sok esetben hónapokat, akár egy évet is várni kell egy-egy megrendelt gépjárműre. Emiatt felértékelődtek a használt autók, ugyanakkor világszinten ezek árai is emelkedni kezdtek. Ez azonban nem mindenhol érződik, legalábbis a hivatalos használtautó-kereskedők szerint.

A járványhelyzet miatt körülményesebb a használt autók behozatala • Fotó: Beliczay László

– mondta az autókereskedő. Példával folytatta: egy Lengyelországból feketén behozott 4x4-es Duster 6-7000 euróba kerül, egy ugyanilyen motorizációjú és felszereltségű, de Belgiumból, vagy Franciaországból érkezett, reális kilométerrel, kereskedőnél árult példány legalább ezer euróval többe kerül. Ugyanakkor a vásárlási mentalitással is gond van, sokan képesek átmenni Csíkszeredába, Kézdivásárhelyre, Marosvásárhelyre, vagy akár messzebb is egy-egy autóért, ahelyett, hogy helyben keresnének maguknak megfelelő gépjárművet.

Mások a költségvonzatok is: a hivatalos kereskedőnek számos járulékos kiadása van, könyvelőt és is adót kell fizetnie, míg a feketén behozott gépjármű után nem – és ez utóbbi esetben a száz-kétszáz eurós haszon is megéri az eladónak. Ebből következik, hogy a feketepiac nem szűnt meg, mint ahogy a használt autók iránti igény sem.

Marossy Andorás Lajos, az Autogroup Simó használtautó-részlegének értékesítési igazgatója szerint náluk jobb a helyzet: megnőtt a forgalmuk, hiszen sokan nem győzik kivárni az új autót, inkább vesznek egy 2-3 éves modellt. „Az újakat drágábban vesszük, de a használtak árait nem emeltük meg, és az is vonzó, hogy egy éves garanciát is adunk a hatéves, 120 ezer kilométernél nem többet futott autókra, zömmel ilyen Dacia és Renault márkákat árulunk” – részletezte Marossy.

Körülményesebb a behozatal

A koronavírus-világjárvány idején kialakult helyzet a másodkézi autók piacát is negatívan befolyásolja, jóval nehezebb lett ugyanis a gépjárművek behozatala. Nem is annyira a költségekkel van gond – habár az üzemanyagárak emelkedése miatt darabonként akár 30-50 euróval nőtt a fuvarköltség –, hanem az okoz fennakadást, hogy nincs, amivel szállítani. A nyersanyaghiány, az autógyártóknál világszinten jelentkező chip-hiány miatt jelentősen csökkent a gyártás, így az export is – magyarázta Demeter-Schmitz Zsolt. Mivel a külföldre irányuló szállítás üteme visszaesett, a befele fuvar is csökkent, és körülményesebbé vált.

Mint ismert, globális chiphiány alakult ki világszerte, ez pedig az autóipar legnagyobb problémájává vált, épp ezért világszerte egyre gyakrabban hallani arról, hogy rövidebb-hosszabb ideig le kell állítaniuk a termelésüket az autógyáraknak. Ez a folyamata pedig jelentős kiesést eredményez az új autók leszállításában is.