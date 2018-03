Továbbra is tart az influenzaszerű megbetegedések szezonja Hargita megyében

• Fotó: Gecse Noémi

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság járványtani osztályának legfrissebb jelentése szerint március 6–11. között 1783 pácienst diagnosztizáltak az orvosok felső és alsó légúti megbetegedésekkel a megyében, közülük 15-en kerültek kórházba.

Az elmúlt héten újabb nyolc személy esetében mutatták ki az influenzavírust, akik közül kedden hajnalban meghalt egy 35 éves kismama a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban – tudtuk meg dr. Tar Gyöngyitől, az egészségügyi igazgatóság vezetőjétől. Az említett héten

103 személynél állapítottak meg tüdőgyulladást, közülük 31 páciens került kórházba.

Az azelőtti héten, február 26. és március 4. között 2471 személyt diagnosztizáltak felső és alsó légúti fertőzésekkel, közülük 13-an kerültek kórházba, 119 esetben állapítottak meg tüdőgyulladást, 25 személyt utaltak be kórházi kezelésre közülük. Ekkor nem diagnosztizáltak influenzavírussal fertőzött személyt – számolt be Tar Gyöngyi.

Az egészségügyi igazgatóság vezetője elmondta,

az eddigi fertőzési csúcs február 19–25. között volt,

amikor Hargita megyében 2697 pácienst diagnosztizáltak az orvosok felső és alsó légúti fertőzésekkel, illetve akkor is nyolc esetben mutatták ki az influenzavírust, amely szintén követelt egy halálos áldozatot. Szerencsére – mondta Tar Gyöngyi – az utóbbi héten csökkent a diagnosztizált megbetegedések aránya, azonban nem lehet tudni ezek száma miként alakul a következő időszakban. Fontos, hogy a beteg személyek ne menjenek közösségbe, hogy ne fertőzhessenek meg másokat – fogalmazott az egészségügyi igazgatóság illetékese. Azt is megjegyezte, habár csökkent a diagnosztizált estek száma, ezek közül többen kerültek kórházba az utóbbi héten, mint azelőtt, ami azt jelenti ezek a megbetegedések súlyosabbak.

Tolonganak a rendelőkben



Konrád Judit, a csíkszeredai sürgősségi kórház kinevezett menedzsere lapunknak elmondta, a kórházban egyelőre még érvényben van a beteglátogatási tilalom az influenzaszerű megbetegedések gyakorisága miatt. Még nem csökkent olyan mértékben ez az arány, hogy megszüntessék a tilalmat – nyilatkozta. Vaga Emil-Daniel tusnádfalusi háziorvos érdeklődésünkre közölte, jelenleg is rengetegen keresik meg rendelőjét felső és alsó légúti megbetegedésekkel. „Tart még a megbetegedési szezon. Hétfőn például nyolcvan beteg is megfordult nálam” – emelte ki. Bíró Dénes csíkszeredai háziorvos is arról számolt be, hogy a megszokottnál még mindig több influenzaszerű megbetegedést tapasztal.