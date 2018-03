Tóth László főkonzul: nem elég regisztrálni, szavazni is kell

Tóth László: világszerte 378 622 fő regisztrált a magyarországi országgyűlési választásokra, ez közel duplája a négy évvel ezelőttinek • Fotó: Gecse Noémi

Az átvételhez szükséges egy fényképes igazolvány, amelynek nem kell magyar igazolványnak lennie, megfelelő a román személyazonossági is. Az átvétel csak személyesen történhet, tehát semmilyen meghatalmazással nem adhatjuk ki másnak a levélszavazatot. Egyébként az elmúlt napokban több százan vették át a levélszavazatukat a főkonzulátuson, amely a 15 ezerhez képest kevésnek tűnhet, de az első napokhoz mérten jó eredmény, sőt a korábbi szavazások hasonló időszakához képest is.

– A romániai magyar pártok, civilszervezetek is aktívan bekapcsolódnak a munkába, elég, ha csak a demokráciaközpontok munkájára gondolunk vagy a hét elején megnyílt Magyar Ügyek Házára. Mennyire segítik ezek az intézmények a munkájukat?

– Nagyban segítik a munkánkat, hiszen nagyon sok választópolgár hozzájuk fordul. Mi csak a külképviseleten belül bonyolítjuk le a választást, ebben a két hétben nincsenek kiszállásaink, így a megszokott helyeken sem vagyunk ott, emiatt nem tudnak közvetlenül hozzánk fordulni a választópolgárok. De fordulhatnak partnerszervezeteinkhez, mert ők minden szükséges információval rendelkeznek, el tudják mondani, hogy mit kell a nyilatkozatba beírni, mire kell figyelni. Ez nagyban segíti a munkánkat és a magyar választási rendszer hatékonyságát is, hogy minél kevesebb érvénytelen szavazat legyen.

– Milyen hasznos tudnivalókra hívná fel a figyelmet a levélszavazással kapcsolatban?

– Amire mindenképp érdemes odafigyelniük a szavazóknak, hogy a kis borítékot, amibe beleteszik a szavazólapot, azt le kell zárni, nem elég csak lehajtani a tetejét.

Az azonosító nyilatkozatok kitöltésénél érdemes figyelni az előző névnek a feltüntetésére, amelyet a férfiaknak is be kell írniuk, még ha nem is változott például a házasságkötéskor a nevük – tehát például Kiss Péter előző nevéhez is a Kiss Pétert kell feltüntesse. Azt is érdemes tudni, hogy a nyilatkozaton kért anyja neve sorba a szavazónak édesanyja leánykori nevét kell beírnia. Ugyanakkor a nyilatkozatot alá is kell írni, anélkül ugyanis érvénytelen a szavazat.