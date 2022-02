Torna mint vizsgatantárgy?

Törvényjavaslatban kezdeményezik, hogy a nyolcadik osztályt végző tanulók az országos felmérőn tornából, fair playből, táplálkozástudományból és egészségnevelésből is vizsgázzanak. Ezekre a diákok nem jegyet kapnának, hanem sikeres vagy sikertelen minősítést.

Újabb törvényjavaslat: a testnevelés is legyen vizsgatantárgy. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A kezdeményező szociáldemokrata szenátor, Bogdan Matei szerint ha a testnevelés is vizsgatantárgy lesz, akkor az jobban motiválja a tanulókat a sportra, mozgásra, az egészséges életmódra.

Cristinel Glodeanu Hargita megyei helyettes főtanfelügyelő a Székelyhon érdeklődésére annyit mondott a kezdeményezésről, hogy egyelőre nem bocsátották közvitára, annyira új, hogy még nem tudja pontosan, mit tartalmaz.

Van mögötte felmérés, háttérmunka?

A Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Csíky Csengele viszont úgy véli, ha ezt megszavazzák, akkor valószínű, hogy a tantárgyakat is átminősítik, ahogy az egész oktatási szerkezetet is megváltoztatják. „Aki ezt a javaslatot beterjesztette, biztos tudja, hogy a tanügyi módszertanba miként lehet ezt beilleszteni, milyen változtatásokra lesz szükség” – fogalmazott a szövetség elnöke, hozzátéve azt is, hogy

jó volna tudni, milyen megalapozottsága van ennek a javaslatnak,

milyen háttérmunka, kutatás áll mögötte. Ahogy hangsúlyozta, „a szülőket nem kérdezték, mint ahogy egyre az a tendencia érvényesül, hogy a szülőknek nem lehet beleszólásuk a gyerekeiket érintő változtatásokba”.

A matektanulást is ösztönözni kellene

A kezdeményezésről, amely bevezetné a tornát a nyolcadik osztályos vizsgatananyagok közé, Szász Annamária marosvásárhelyi szülő a Székelyhonnak elmondta, szerinte a matematikára és az idegen nyelvekre kellene sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni.

„Egyetértek, hogy kell a mozgás, a sport, a tornaóra, de miért nem arra figyelnek, hogy a gyerekek megtanuljanak egy-két idegen nyelvet, vagy jobban értsék a matematikát, a fizikát, a kémiát. Szerintem ezeket kellene erősíteni inkább” – hangsúlyozta egy hetedikes gyerek édesanyja.