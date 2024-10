Többféle képzést nyújt a háromszéki Művészeti Népiskola, de a balett-oktatást semmi nem tudja überelni

Jelentős érdeklődés mutatkozik Háromszéken a kulturális oktatás iránt, ezt bizonyítja az is, hogy a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 35 képzésén idén több mint 680 diák vesz részt. A balett, a néptánc és a zeneszakok töretlen sikernek örvendenek, ezzel szemben a népi mesterségek egyre inkább háttérbe szorulnak. Az iskola ezért a jövőben arra is törekszik, hogy új lendületet adjon a hagyományos foglalkozásoknak, de új képzéseket és programokat is tartogat.

Az oktatási központ csak idén ősszel 204 friss diákot vonzott be, ebben a pillanatban 35 képzés működik, de újdonságokra is számíthatnak a művészetek, népi mesterségek iránt érdeklődők.

Újjáélesztenék a népi mesterségeket

Az iskola repertoárjában előadó-, képző- és zeneművészeti tanfolyamok is szerepelnek, de az oktatók bútorfestést, népi díszítőművészetet is tanítanak. Korábban más hagyományos szakmákat is el lehetett sajátítani, például fafaragást, de a képzés iránti érdeklődés olyannyira lankadt, hogy megszüntették. Az oktatási intézmény ezért többek között azon is dolgozik, hogy fellendülést érjen el ezen a területen.