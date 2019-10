Több vita, mint megoldás: tanácsülést tartottak Székelyudvarhelyen

Átadhatók a Cserehát negyedi szociális lakások, és sikerült némi pénzt elkülöníteni a csődközeli állapotban lévő Urbana Rt. megsegítésére is – derült ki a csütörtöki, személyeskedésekkel és vitákkal tűzdelt önkormányzati ülésen Székelyudvarhelyen.

Politikai vitákkal tűzdelt önkormányzati ülést tartottak csütörtökön • Fotó: Erdély Bálint Előd

közeleg a kampányidőszak, már most teljes a káosz.

Heves politikai vitákkal, személyes támadásokkal, pártérdekek érvényesítésével és erőfitogtatásokkal tarkított önkormányzati ülésen vannak túl a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Noha többször is elhangzott, hogy inkább a tényleges munkára kellene koncentrálni, ez valahogy mégsem valósult meg az ülésen. Többen is nehezményezték:

Noha az RMDSZ-frakció korábban számtalanszor követelte, hogy a városvezetés vásároljon területeket a Székely Támadt-vár körül, ám most nem támogatták az ezzel kapcsolatos határozattervezetet. Magyarázat nem hangzott el, így a döntésük nem teljesen világos.

Jó hír azonban, hogy elkészül a 48 szociális lakás a Cserehát-negyedben, amelynek átadási névjegyzékét megszavazták a jelenlévők. Az átadásra november 4-én kerül sor. A képviselő-testület ülésén bemutatták Szabó Sámuelt, a városháza beruházási osztályának új vezetőjét is.

Ismét a biciklisáv



Az előterjesztett napirendi pontok megvitatása után, a különféléknél felszólaltak a jelen lévő vállalkozók, akik továbbra is kifogásolják a Bethlen Gábor utcában felfestett biciklisávot, amely miatt klienseik nem tudnak megállni egységeik előtt. Kiderült, hogy mivel korábbi javaslataik nem bizonyultak megfelelőnek, szakembert kértek fel egy újabb tervrajz elkészítésére. Ezt a dokumentumok elkészültével egy bizottság fogja megvizsgálni. Jakab Attila városmenedzser ugyanakkor leszögezte, a felröppent pletykák ellenére – ha máshol még folynak is az egyeztetések – a biciklisáv Bethlen Gábor utcai szakaszára van engedélye a hivatalnak, azt a hatóságok is megfelelőnek találták.