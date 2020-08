Több utcát átalakítanak Csíkszeredában az aláírt mobilitási terv értelmében

Felújítják és átalakítják a csíkszeredai Kossuth Lajos utcát is. Archív • Fotó: Pinti Attila

Július 21-én írták alá Csíkszereda fenntartható mobilitási tervét – számolt be hétfői sajtótájékoztatóján Ráduly Róbert Kálmán polgármester. „A 151 millió 745 ezer lej összértékű beruházásból 114 millió vissza nem térítendő európai uniós és állami támogatás, a fennmaradó 37 milliós önrészt pedig a város állja, amely a korábbi 2 százalékhoz képest nagyjából 30 százalékot jelent” – pontosított Ráduly.

A mobilitási terv Csíkszereda forgalmának javítását szolgálja, amely magában foglalja

a Kossuth Lajos és Hargita utca felújítását, átalakítását,

a Brassói út biztonságosabbá tételét,

a tömegközlekedés korszerűsítését 23 sűrítettföldgáz-üzemű autóbusz beszerzésével,

kerékpársávok kialakítását,

továbbá a távolsági buszállomás és a vasúti felüljáró híd korszerűsítését.

Utóbbi esetében újságírói kérdésre Ráduly megjegyezte, a híd tervezési fázisát már be kellett volna fejezni, ám a tervező és a városháza mint beruházó, nem mindenben ért egyet. „Ilyen például a híd tartóelemeinek összeillesztésénél a víz elvezetése. Örvendetes ugyanakkor, hogy ezek az akadályok már a tervezési fázis végén vannak, csakúgy mint a buszpályaudvar és a Hargita utcai projektek is” – részletezte Ráduly.

A polgármestert a Kossuth Lajos utcai átalakítás – parkolóhelyek felszámolása, gyalogos-, kerékpár- és autóbuszsávok kialakítása – kapcsán kérdeztük. „Az, hogy Csíkszereda központja ingyenes parkolóhelyekkel van tele, nem pálya.

Azokat az intézményeket, amelyek tömegeket generálnak, ki kell szervezni a központi zónából.

A zöldségpiac már elköltözött, kevesebb is a fennakadás a környéken. Idővel a Hargita Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Közszolgálat hivatalát is el kellene költöztetni. Nem arat osztatlan sikert minden elképzelés, de be kell látni, más megoldás nincs” – fejtette ki a polgármester. A mobilitási terv fejlesztéseit 2023 végéig kell befejezni. Amennyiben nem sikerül mindent megvalósítani, a hátralevő beruházásokat a városnak saját költségén kell befejeznie.

Lerövidült a várakozás

A városházi ügyfélfogadás visszaáll a járványt megelőző programra, tehát hetente három nap délután is nyitva vannak, de továbbra is csak három ügyfélkapu lesz személyesen elérhető: a szociális igazgatóság irodája, az adópénztár – amelyet a városvezetés nem fog már visszaköltöztetni a városházára, a későbbiekben a volt Postabank épületében kap majd helyet – és a lakossági nyilvántartó. Utóbbi esetében a korábbi kéthetes vagy hosszabb várakozási idő lerövidült tíz napon belüli ügyintézésre.

Kultúra és sport, kevesebb résztvevővel

A Csíki Játékszín eseményei átköltöztek a Mikó-vár udvarába, de a lakosság visszafogott érdeklődése tényként kezelhető. „A múlt héten két előadást is tartottak, amelyeken mindössze száz-száz fő vett részt. Ilyen visszafogott részvételre számítunk a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny alkalmából is” – tért át a polgármester a héten sorra kerülő eseményre, hozzátéve, hogy a verseny tizennegyedik kiadásának szervezése kapcsán több az ingovány, mint a szilárd pont.

„A résztvevő csapatok kiléte körül van a legnagyobb bizonytalanság. Tíz napja a szerbiai csapat még járványmegelőzési kötelezettségekkel jöhetett volna Romániába, mára viszont a kéthetes elkülönítés szabálya alól is mentesülnek. Az érem másik oldalán viszont Csehország számára vörös zóna lettünk, így ők nem valószínű, hogy jönni fognak.

Legkorábban a szerdai sepsiszentgyörgyi csapatbemutatón derül ki, hány csapat hány versenyzője áll majd rajthoz”

– ismertette Ráduly Róbert Kálmán, konkrét számokra is kitérve: a korábban érdeklődő 30 csapat jelenleg 16-ra karcsúsodott. Egyébként azért tartottak ki a szervezés mellett mindvégig, mert a 2007 óta tartó folytonosságot nem akarták megszakítani, továbbá idegenforgalmi szempontból a környék szállásadói is profitálni tudnak az eseményből. Augusztus 9-én a Tusnád Ásványvíz Szupermaratont fogják megtartani, amelyen szintén kevesebb résztvevőre számít a városvezető.