Több százezer lejnyi kárt okozott a pénteki áradás Székelyudvarhelyen

Egymásra hordta az Árpád-patak medrének betonlapjait az ár • Fotó: Barabás Ákos

A polgármesteri hivatalban létrehozott, sürgősségi esetek kezeléséért felelős bizottság jelentése értelmében a hétvégi zivatar csak az Áprád-patak medrében tett nagyobb kárt:

a felső Bethlen-negyeden áthaladó vízfolyás medrében több betonlapot elmozdított az áradat. Mintegy 400 méteren rongálódott meg a kiépített meder, a keletkezett kár értéke 250 ezer lej

– áll a jelentésben.

HIRDETÉS

Sérült a város keleti részén az esővíz-elvezető rendszer is, ott is a burkolatok mozdultak el körülbelül egy kilométeres szakaszon, a kár értékét 150 ezer lejre becsülték. A Lakatosok utcájában az útfelület sérült, valamint városszerte hat garázsba tört be a víz. A Homoród utcai hídnál a fagerendák sérültek, a kár értéke mintegy 300 ezer lej.

Összességében 720 ezer lejes kárral számol a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.