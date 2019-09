Több száz gyereket várnak az ingyenes foglalkozásokra

Számos foglalkozásra várják az érdeklődő gyerekeket. Archív • Fotó: Kristo Robert

Maros megyében már elkezdődtek és hónap végéig tartanak az iratkozások a Gyermekek Palotájában tartandó foglalkozásokra. Mint a Székelyhonnak az ügyeletes tanárnő elmondta lehet

kántó, modern- és népi tánc, asztalitenisz, dzsúdó, hangszer (zongora és gitár), autómodellezés, logikai játékok, angol vagy német nyelv, karting, festészet tanfolyamokra jelentkezni.

A legnépszerűbb tanfolyamok Marosvásárhelyen a kántó, ide több, mint háromszáz gyermek jár, de 200-nál többen szoktak iratkozni a modern táncokra, s festészetre és a nyelvórákra is.

A foglalkozások októbertől kezdődnek és ingyenesek, az órarendet a gyermekek igényeit is figyelembe véve alakítják ki.

A tanfolyamokról a 0265-261 009-es telefonszámon lehet érdeklődni. Maros megyében Szovátán, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban, Segesváron, Marosludason és Radnóton is működnek kirendeltségek, itt is különböző ingyenes tanfolyamokra várják a gyermekeket. Szovátán például főként sporttevékenységeket szerveznek, lehet kosarazni, kézilabdázni és focizni is.

Hargita megyében szeptember 9-től fogják az iratkozókat a Tanulók Házába. Mint megtudtuk

Csíkszeredában repülő- és autómodellezésre, rajz és festőkörre, népi játékokra/néptáncra, rajzra, informatikára-logikai játékokra, tájfutásra, aerobikra és asztalitenisz tanfolyamra várják a gyermekeket.

Itt a legnépszerűbbek a népi játékok, táncok, de a fiuk nagy előszeretettel választják az autó- és repülőmodellezést, az asztaliteniszt. Évente Csíkszeredában több, mint 500 gyermek vesz részt az ingyenes tanfolyamokon, sokan vannak visszajárók. A szakképzett tanárok versenyekre is elviszik az ügyes tanítványokat.

Hétfőtől 8-16 óra között lehet iratkozni a tanfolyamokra, Csíkszeredában a Tapolca utca 20 szám alatt, telefonszám: 0266-311 833.

Működik kirendeltség Gyergyószentmiklóson is, ahol fotókör, hajómodellezés, kézműves foglalkozások és aerobic tanfolyamok vannak. Balánbányán a gyerekek népi és modern táncra, geológiára és ének-hangszerre képzésre jelentkezhetnek, míg Maroshévízen ének-hangszer, szobrászat szakkör van, de lehet focizni és a fantáziaműhelyre is jelentkezni.