Több mint kétszáz polgári és büntetőjogi eljárásnak részese Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Csíkszereda madártávlatból. 179 olyan polgári per van folyamatban, amelyeket vagy az önkormányzat kezdeményezett, vagy ellenük indítottak eljárást • Fotó: Farkas Tamás

A csíkszeredai önkormányzat jogi szakirodája, amelyben három jogtanácsos tevékenykedik, jelenleg 180 polgári és büntetőjogi eljárást folytat – derül ki az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott adatokból. Az esetek túlnyomó többsége, szám szerint 179 polgári per, amelyeket vagy az önkormányzat kezdeményezett, vagy ellenük indítottak eljárást.

Az adatok szerint az említett 180 eljárás közül

40 a föld-visszaszolgáltatásokkal kapcsolatos

15 esetben a végrehajtást fellebbezték meg az érintettek

13 iratcsomót tartanak nyilván a büntetések közmunkává alakítására vonatkozóan

96 kilakoltatási, illetve az ehhez kapcsolódó követelések miatt van folyamatban

9 eljárás közigazgatási dokumentumok megsemmisítését célozza

két panaszt a jegyzőkönyvek ellen nyújtottak be

két eljárásban a bíróságon keresztül köteleznék az önkormányzatot bizonyos folyamatok végrehajtására

egy esetben köteleznék a hivatalt egy közigazgatási dokumentum kiadására

egy eset az anyakönyvi osztályt érinti

illetve egy büntetőjogi eljárást is jegyeznek.

Utóbbi a városvezetőket érintő, kivizsgálásra és házkutatásokra vonatkozó perben való részvételre vonatkozik.

A felsoroltak mellett további hét büntetőjogi eljárást indított az elmúlt időszakban az önkormányzat, az esetek többségéről lapunk is beszámolt. Az egyik eljárást például akkor kezdeményezték, amikor a Márton Áron Főgimnáziumnál lévő útkereszteződésben egy járművezető kidöntötte az önkormányzat ügykezelésébe tartozó egyik oszlopot, és mivel nem jelentkezett a kár rendezésének érdekében, panaszt nyújtottak be ellene. Hasonló eset történt a Majláth Gusztáv Károly téren is, a központi park és a görög katolikus templom közelében, az ott történt rongálásról videofelvétel is készült.

Amikor ügyvédi irodát bíznak meg



A jogi szakiroda által lefolytatott perek mellett további 25 olyan eljárásban érintett a csíkszeredai önkormányzat, amelyek lebonyolításával ügyvédi irodákat bíztak meg. Mint megtudtuk, a tanácstestület három esetben fordul külsős jogi szakemberekhez: abban az esetben, ha összeférhetetlenség gyanúja áll fenn, ha az önkormányzat munkatársait érintő ügyről van szó, illetve ha olyan magas értékű a kereset tárgya, hogy jobbnak látják egy adott szakosodással rendelkező ügyvédre bízni az esetet. Az említett 25, ügyvédi irodák megbízásával folytatott eljárás zöme a székely- és városzászlókkal, illetve a városháza felirattal kapcsolatos.

A polgári perek közül

kiemelkednek a kilakoltatási esetek, hiszen ezekből közel száz van folyamatban.

Az önkormányzattól kapott válaszból kitűnik, akkor kezdeményezik az ilyen típusú eljárást, amikor valaki hónapokon át elmulasztja a közköltség, vagy ifjúsági lakások esetében a lakbér befizetését, a felhalmozott adósság pedig eléri a 3–4 ezer lej közötti összeget. Kiemelték,

ezek az esetek érintik a legkedvezőtlenebbül az önkormányzat munkatársait, hiszen emberi sorsokról van szó.