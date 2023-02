Több mint hárommillió euró Barótnak

Barót polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a városnak a polgármesteri hivatal melletti iskolaépület felújítására benyújtott pályázata is sikeres volt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tavalyi év folyamán a helyreállítási alaphoz benyújtott minden támogatási kérelmüket pozitívan bírálták el.