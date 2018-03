Több mint 7500 lej borravalót gyűjtöttek az alkalmi pincérek

A Rotaract Club Téka által szervezett Give in a Different Way páratlan jótékonysági esemény keretén belül 7588 lej értékű borravaló gyűlt össze Marosvásárhelyen. Az összeget az Együtt a Rákos Gyerekek Alapítvány napközi központjának a helyreállítására ajánlották fel.

A projekt kapcsán a szervezők Marosvásárhely hírességeit és köztiszteletben álló személyiségeit kérték fel arra, hogy pár órát szakítva szabadidejükből, a Petry Bistro – Grill&Wine bisztróban szolgáljanak fel.

„Külön köszönettel tartozunk a helyszín házigazdáinak, a Petry-Primacom vállalatnak, amely rendelkezésünkre bocsátotta a helyszínt, és természetesen a meghívottjainknak, akik elvállalták, hogy egy nemes cél érdekében magukra öltik a kötényt, és ahogy a projektünk nevében is szerepel, másképp is támogatják a nehézséggel küzdőket” – nyilatkozta Török Zsombor, a Rotaract Club Téka elnöke.

A Give in a Different Way elnevezésű jótékonysági kezdeményezést negyedik alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen azzal a céllal, hogy a meghívottak elsősorban tevékenységükkel járuljanak hozzá a támogatottak megsegítésére. A korábbi alkalmakkor például az általuk külön erre az alkalomra készített festményeket árvereztek, de olyan esemény is volt, amikor az együtt eltöltött minőségi idő jelentette a legfontosabb ajándékot.

A rendezvény során a következő személyek öltöttek pincérkötényt: Jeszenszky Attila, Meltzer Ottó, dr. Derzsi Zoltán, prof. dr. Szilágyi Tibor, Ugron Gábor, Bródy, Peti András, Vizi Imre, Kádár Zoltán, Csép Andrea, Frunda György, Sebestyén Aba, László Zsolt, Korpos András, Takács Örs, Király István, Simonffy Katalin, Szabó Dániel, Kádár Annamária, Kakassy Blanka, dr. Budai Sándor, dr. Dénes Loránd, Koszika, Frunda Csenge, Birtalan István és Bányai István.