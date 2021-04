Több ezer szabad hely van oltásra Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy

akik be szeretnék oltatni magukat, tegyék meg, hiszen vannak szabad helyek.

A városvezető azt tanácsolta, szakemberektől tájékozódjunk, mindenki attól az orvostól kérjen tanácsot, akiben megbízik.

A polgármester szerint a rendelkezésre álló nagy mennyiségű vakcina nem az oltási kedv csökkenését jelzi, hanem azt, hogy most már több oltóanyag érhető el országos szinten. Ezt bizonyítja az is, hogy szerdán az országban rekordszámú, azaz 90 ezer személyt oltottak be egy nap alatt.

HIRDETÉS

Hangsúlyozta, akkor tudunk visszatérni a járvány előtti életünkhöz, amikor Románia lakosságának jelentős hányada védett lesz a koronavírussal szemben. „A védettséget a tudomány mai álláspontja szerint az oltás nagymértékben biztosítja. Fontos, hogy mindenki maga döntse el, él-e az oltás lehetőségével, vagy sem,

senkit sem szabad meggyőződése ellenére oltásra kényszeríteni. Ugyanakkor minden jel arra mutat, hogy a járvány megfékezésének érdekében olyan intézkedések körvonalazódnak az elkövetkezőkben, amelyek nagyobb mozgásteret biztosítanak majd a beoltottaknak,

például léteznek olyan tervek, amelyek szerint azok a vendéglők, ahol a személyzetet immunizálták, működhetnek, és eléggé valószínű, hogy az utazás is könnyebb lesz a beoltottaknak” – hangsúlyozta Antal Árpád.