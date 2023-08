Több év kihagyás után ismét búcsúra várják a híveket a bálványosi Szűz Mária-kegyhelyhez

A bálványosi Grand Hoteltől mindössze tíz percnyi könnyű túrával elérhető a felújított Szűz Mária-kegyhely, amelyet az idősek számára is megközelíthetővé tettek. Augusztus 26-án sokakat várnak a búcsúra.

Jakab István Barnának, a Kovászna megyei tanács alelnökének kezdeményezésére a torjai Apor Gábor báró által a 19. század végén készíttetett Szűz Mária-kegyhelyet és környékét is rendezetté, a hívek fogadására alkalmassá tették az elmúlt hetekben. Az Istenanya szobrát magában foglaló kő boltívet, amely három éve rongálódott meg, helyrehozták, ehhez májusban kalákát is szerveztek, és a múlt hónapban egy céggel elvégeztették a kőművesmunkát is.

Hirdetés

Jakab Barna elmondta, időközben a kegyhely környékén a tereprendezést is elvégeztek, a Kovászna megyei hegyimentők segítségével pedig