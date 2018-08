Tizenhárom medve kilövésére kaptak idén engedélyt Maros megyében

Maros megyében is egyre több helyen bukkan fel a medve. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Két medvetámadás is történt vasárnapra virradóra Maros megyében. Egy sertést és több kecskét pusztított el a nagyvad két – Koronka község és Backamadaras közötti – farmon. A környékbeli vadásztársaság illetékese, Vasile Silaghi elmondta, hogy csak Koronka és Jedd térségében 15–20 medve él, ami – figyelembe véve, hogy viszonylag kis kiterjedésű területről van szó – nagyon sok.

László Sándor koronkai alpolgármester lapunknak elmondta, hogy idén ez az első medvetámadás a községben, korábban még volt egy Koronka és Backamadaras között, de az a terület közigazgatásilag Backamadarashoz tartozott.

Nagyon aggasztó ez a helyzet. Tavaly volt ehhez hasonló eset, de akkor a házak mellett levő kukoricást tette tönkre. Akkor is jelentettük, most is jelenteni fogjuk a megyei szakértői bizottsághoz a károkat, s reméljük, hogy az állam kártérítést fizet a gazdáknak. A tavalyi eset kapcsán is kijöttek a bizottsági tagok, erdészek, vadászok, a megyei tanács képviselői és felmérték a károkat és fizettek. Most is ez az eljárás

– mondta az alpolgármester. Megkérdeztük, hogy a koronkaiakat aggasztja-e, hogy bejár a gazdaságokba a nagyvad és állatokat pusztít el. Az alpolgármester elmondta, hogy ilyen visszajelzéseket még nem kaptak. Elmondta, hogy a koronkaiak közül ma már nagyon kevesen dolgoznak a földeken, kevésnek van gazdasága a lakott területeken kívül, így

napi szinten senki nem jár a mezőkön, erdőkben, így nem találkoztak medvékkel.

László Sándor elmondta, hogy ő a község területén a Koronka és Székelybós között látott egy barna anyamedvét két boccsal és egy másik alkalommal, még tavaly ősszel egy nagy fekete medvét.

Hétfőn Mezőcsávásról jelentették, hogy egy gazdaságból elvitt két berbécset a medve. Máthé Károly, a Maros megyei erdőfelügyelet vadkárokkal foglalkozó szakembere lapunknak elmondta, hogy

hétfőn öt bejelentés érkezett medve okozta károkról.

Mezőcsávás mellett Szovátán, Karácsonyfalván, Havadon és Nagyernyében tett kárt az állatokban vagy a kukoricásban a nagyvad. „A gazdáknak, polgármesteri hivataloknak 48 órájuk van, hogy jelentsék a károkat, most hétvége is volt, ezért érkezett hétfőn több kárbejelentés. De napi szinten érkeznek a jelentések, hiszen nagyon elszaporodtak a medvék. Emberre idén még nem támadt a nagyvad Maros megyében. Az erdőfelügyelet csak a kárfelmérést végzi el, más szakemberekkel együtt, mi nem tudunk megoldást nyújtani a medvekérdésre. A környezetvédelmi igazgatóság és a szakminisztérium ad engedélyt a kilövésre, átköltöztetésre.”