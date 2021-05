Tizedszer lesz Édesanyák hete Csíkszeredában

A Születésfánál rajtol a rendezvénysorozat. Archív • Fotó: Gecse Noémi

A rendezvénysorozat május 10-én délután négy órakor veszi kezdetét a Mikó-vár előtti téren álló Születésfa meglocsolásával, ezt követően a megyei tanács márványtermében zajlik majd az előadások nagy része – némelyik online. Az idei előadásokon a járványügyi korlátozásoknak megfelelően 25 fő vehet részt személyesen, online jelentkezés útján.

A több napos rendezvényen számos előadó várja a szülőket: lesz Zoom-beszélgetés magyarországi perinatális tanácsadókkal, várandós torna, babahordozási tanácsadás, bölcsi- és ovimustra, valamint ismertetik a tárgydekorálás egyszerű, trendi módszerét, a transzfertechnikát is. A családon belüli erőszak is téma lesz, ahogy a karantén kihívásai az anyák számára, valamint a szülés/születés is, de tartanak előadást a kamaszkorról, az apaságról, a gyerekek és a fogászat kérdéseiről, az önmagunkkal való kapcsolatról, továbbá a szülő nők jogairól. Emellett több kötetlen beszélgetésre is sor kerül majd, illetve díjmentes foglalkozásra is várják a kisgyerekeket és kísérőiket a Szent Ágoston Fejlesztő Központba. A Lőrincz Zsófia gyógypedagógus által tartandó foglalkozásokra szintén előre kell jelentkezni a 0753-073507-es telefonszámon. A rendezvény ideje alatt a központi park színpadán a Gyermekek Háza szólistái, pásztorfurulyásai is előadják anyák napi népdalköszöntőjüket.

HIRDETÉS

A programsorozat május 15-én tombolahúzással ér majd véget, s ahogy az minden évben lenni szokott, idén is jótékony célra ajánlják fel a tombolák árából befolyó összeget. Ezúttal Bíró Barna 19 éves csíkszeredai végzős diáknak szánják az adományt. Mint ismeretes, a csíkszentléleki fiatalembert egy ritka daganatos betegséggel diagnosztizálták tavaly októberben, gyógyulását szeretnék a rendezvény által is támogatni.

A részletes program az egyesület honlapján, illetve Facebook-oldalán érhető el, a belépés minden eseményre ingyenes.