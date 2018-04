Tíz sorban ismertette az idénre szóló terveit Marosvásárhely polgármestere

Rövidre sikeredett Dorin Floreának, Marosvásárhely polgármesterének az idei évre szóló tervjegyzéke, amelyet nemrég tettek közzé a városháza honlapján. A 2018-as prioritások a tavalyi évről szóló 147 oldalas beszámoló első fejezetében kaptak helyet alig tíz sorban. Az utcák nagy részét felújítják, új autóbuszokat vesznek, s a Poklos-patakot részben lefedik. Megnéztük a 2017-re feltüntetett terveket is, többségük papíron maradt.

A városháza minden év tavaszán közzéteszi a városvezető előző évre szóló tevékenységi beszámolóját. Ennek kezdetén Florea értékeli az elmúlt évet, és pár gondolat erejéig leírja, hogy mit tervez az épp aktuális évben. Nemrég került fel a városháza honlapjára a tavalyi évi beszámoló, így előkerestük a 2016-ost is, hogy legyen viszonyítási alapunk.

Kitörés a bezártságból

Egy évvel ezelőtt, a 2016-os évre vonatkozó tevékenységi beszámoló elején Dorin Florea arról értekezik, hogy elégedett az év sikereivel, hiszen több uniós projektet zárt le a város, megújult az állatkert és a Somostető.

2017-ben tovább fogok küzdeni, hogy kiemeljem a várost a bezártságból, továbbra is fontosnak tartom a repülőteret, az autópálya megépítését és a vasútvonal elköltözését és egy gyorsvasútvonal megépítését

– írta akkor Florea, és a 2017-es tervek között prioritásként tüntette fel két újabb Maros- híd megépítését, körgyűrű elkészítését, a Megyei Kórháznál épülő parkoló kialakítását. Az idézett beszámolóban a marosvásárhelyi polgármester arról beszél, hogy 2017-ben elkészül 10 kilométernyi kerékpárút, amelynek már megvan a megvalósíthatósági előtanulmánya. Florea akkor elpanaszolta, hogy politikai csatározások miatt nem teljesülhetett a ratosnyai vízgyűjtő befejezése és a város ivóvízellátásnak átalakítása, valamint szintén a politikusokat okolja amiatt, hogy a marosvásárhelyi reptéren nem alakították ki a teherszállító részleget.

A városvezető szerint sikerült kerékpárutat kialakítani a Somostetőre, elkészült a nagykórházhoz építendő parkoló és a többrendeltetésű épület terve, befejezték a ligeti stadionnál elkezdett munkálatokat.

Sajnálja a katolikus iskolát

Dorin Florea most azt hangsúlyozza, hogy 2017 egy nehéz év volt. Többek között a közbeszerzések lebonyolítása nehezítette a városháza munkáját, a tervek megvalósítását, de

Florea szerint hátráltatta a város fejlődését az is, hogy másfél évig nem volt Marosvásárhelynek alpolgármestere. Megemlíti, hogy rendkívül sajnálja azt a kellemetlen helyzetet, ami a római katolikus gimnáziummal történt, és hogy ez rosszul érintette a diákokat és szüleiket.

Ugyanakkor üzeni a politikusoknak, hogy az ígéreteiket tartsák be és fejezzék be a ligeti műjégpályát, illetve a Május 1. strandra tervezett fedett uszodát. Florea elégedetlen a metropolisz-övezet munkájával is, véleménye szerint számos közös tervet kellett volna kidolgozni és megvalósítani a város körüli települések vezetőivel, de ezek nem valósultak meg.

Ígéret a küzdelemre

Ami a 2018-as terveket illeti, Florea nem túl bőbeszédű. Egy mondat erejéig ír arról, hogy

idén a város utcáinak nagy részét felújítják, mert már lejárt a rájuk szabott garancia, és szükség van az aszfaltozásra.

Megemlíti, hogy idén szeretnék felszámolni az egészségtelen lakhatási körülményeket és jobb életkörülményeket biztosítani a nehéz helyzetben lévő személyeknek.

Ha a statisztikai adatok indokolttá teszik, új óvodákat és napköziket hozunk létre. Új autóbuszokat veszünk, s ezeket üzembe is helyezzük. A Poklos patakot részben lefedjük és könnyűszerkezetű épületeket tervezünk oda építeni. Mivel végre elfogadták a megvalósíthatósági tanulmányát a főtérre tervezett mélygarázsnak, remélhetőleg minél előbb sikerül megvalósítanunk ezt a tervet, amelyet már 2001-ben javasoltam, de a volt tanácsosok nem támogatták.

Befejezésül Florea kifejti, hogy amint jól ismerik a városlakók, ő küzdeni fog a város nagylélegzetű terveiért, amelyek óriási előrelépést jelentenek a város számára. Hogy melyek ezek, erről már nem szól a beszámoló.