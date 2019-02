Tíz év változásai Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy önkormányzata is csatlakozott a 10 év kihívás (#10yearschallenge) nemzetközi mozgalomhoz, amelynek lényege, hogy egy tíz évvel ezelőtti és egy aktuális fotót kell közzétenni.

• Forrás: Antal Árpád

Antal Árpád polgármester elmondta,

a teljesség igénye nélkül készítettek fotósorozatot arról, hogy az elmúlt tíz évben mi változott a városban.

„Ha valami elkészül, azt már természetesnek tartjuk, inkább azzal foglalkozunk, ami nincs meg. A város átalakítását nem lehet befejezni, ez egy folyamat, ami állandó odafigyelést igényel” – mondta a polgármester. Hozzátette, sok esetben a tíz évvel ezelőtti állapotokat nem is tudták bemutatni, mert nem készült fénykép. Viszont így is több fotón mutatta be a tíz év alatt történt változást a polgármester.

Felújították a vasútállomás, a jelenlegi tükörpalota, a bölcsőde, a Böer-palota, az egykori vérközpont épületét, az állomási hidat, az Erzsébet parkot, a strandot, a mozi és a színház épületét, a szociális konyhát, az idősek otthonát, a Szabadság-szobrot. Átalakították a Kálvin-teret, kialakították az 56-os emlékparkot, a Turul- tere. Felszámolták a városi szemétlerakót, a város nagy részében eltüntették a kábel-rengeteget, korszerűsítették a közvilágítást, utcákat, parkolókat – sorolta a megvalósításokat a polgármester.

Az elmúlt évet havi lebontásban értékelte, kiemelve, hogy

hab volt a tortán, amikor decemberben átvehették az államtól a sportbázist, ahol az első élvonalbeli labdarúgó csapat, a Sepsi OSK is játszik.

Antal Árpád ugyanakkor rámutatott, a következő négy évben minden idők legnagyobb magán- és közberuházásai valósulnak meg Sepsiszentgyörgyön. Az önkormányzati fejlesztések mellett indulnak az Európai Uniós projektek, épül az Oltmező utcai mall- jellegű bevásárlóközpont, a Sapientia Alapítvány is jelentős beruházásokat tervez.