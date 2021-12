Tisztelgés és törlesztés: rendhagyó kiállítás készül Maszelka János munkáiból

A Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat részeként tervez különleges tárlattal emlékezni Maszelka János festőművészre a Haáz Rezső Múzeum. A kiállításon kevésbé ismert alkotásokat mutatnának be, ehhez pedig magánszemélyek, gyűjtők segítségére is számítanak.

Maszelka János festőművész eddig nem látott munkáinak bemutatására, digitalizálására készül a Haáz Rezső Múzeum. Archív • Fotó: Thomas Campean

Ezzel egy picit törlesztünk is a művész irányában, hiszen neki köszönhetjük, hogy van képtára a városnak, mert annak idején addig járt Csíkszeredába a pártbizottsághoz, amíg megszerezte az engedélyt

Régi elképzelés egy ilyen kiállítás, folytatta Miklós Zoltán, hiszen állandó tárlat működtetésére helyszűke miatt nincs lehetőség, így az időszakos kiállítások mellett most egy öttermes, ritkán vagy egyáltalán nem látott Maszelka-alkotásokat bemutató eseménnyel akarnak tisztelegni a művész emléke előtt.

„Az eddigi kiállítások anyaga többnyire a Művelődési Ház, valamint a család tulajdonában lévő munkákból tevődött össze, de rengeteg festmény van magángyűjtőknél” – tudtuk meg Miklós Zoltántól, a Haáz Rezső Múzeum igazgatójától. Hozzátette: az elképzelés az, hogy most olyan képeket is megismerjen a közönség, amelyeket korábban nem láthatott, ezért felhívással fordultak a magánszemélyek felé, amelyben

A kiállítás szakmai kurátorának Vécsi-Nagy Zoltán művészettörténészt kérték fel, az ő segítségével válogatják majd ki a beérkezett munkákból a kiállításra szántakat. Emellett a tárlaton rádió- és tévéinterjúkat is hallhatnak, láthatnak majd a nézők. Ugyanakkor, függetlenül attól, hogy bekerülnek-e a tárlatba, a beérkezett munkákat digitalizálják is, vagyis létrehoznak egy adatbázist. „Elhozzuk a képet becsomagolva, a Képtárban digitalizáljuk, és vissza is visszük” – mondta Miklós Zoltán.

Mivel a budapesti Néprajzi Múzeum jóvoltából korszerű digitalizáló felszereléssel dolgoznak, ez azt jelenti, hogy a műveket nem kell kivenni a keretből, a tulajdonos nevét és a származási helyet a katalógusban nem tüntetik fel – magyarázta Miklós Zoltán. A felhívást pár napja tették közzé, de már több mint húsz alkotás érkezett, ezeket digitalizálták is. „Ha csak egyetlen mű is van tőle valakinél, kérjük, jelezze” – mondta Miklós Zoltán.

A kiállítás megnyitóját január 21-re tervezik, ez közel van a művész születésének 93. évfordulójához, ami január 24-én lesz.

Maszelka János (1929. január 24. – 2003. december 20.) erdélyi magyar képzőművész, a Barabás Miklós Céh tagja. A kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán folytatott művészeti tanulmányokat 1949–1955 között. Székelyudvarhelyen előbb rajztanár, majd a Városi Művelődési Ház művészeti szakirányítója. 1983–1985 között muzeológusként dolgozott a Városi Múzeumban. A Homoród menti művésztelep egyik vezetője, a Barabás Miklós Céh tagja. Több éven keresztül dolgozott a Gyergyószárhegyi Nemzetközi Alkotótáborban. Országos tárlatok mellett Budapesten is kiállított.