Terítéken a palacsinták

Előételként, desszertként és főételként is fogyaszthatunk palacsintát, ha a megfelelő receptet használva látunk munkához a konyhában – jelentette ki Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa, aki a finomság háromféle elkészítési módját mutatja be a Székelyhonon. Megtudtuk, hogy a palacsinta összehajtogatása is többféleképpen történhet, aminek nemcsak látványbeli, de gyakorlati haszna is van.