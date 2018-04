Teljesen leégett a házuk, segítségre van szüksége a güdüci családnak

A tűzoltók helyszínre érkezésekor teljes terjedelmében égett a lakóház • Fotó: Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat

Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a négy oldalfalon kívül

teljesen leégett a güdüci Huruba család fából és téglából épült lakóháza. Jelenleg az udvarukon lévő kisebb épületben laknak

– tudtuk meg Szárhegy község polgármesterétől. Danguly Ervin elmondta, törvény írja elő, hogy ilyen esetekben milyen típusú és mértékű támogatást ítélhetnek oda a károsultaknak az önkormányzatok, ennek értelmében

pénzösszeggel és épületfával fogja támogatni Hurubáékat a szárhegyi községvezetés. Hogy milyen mértékben, arról tanácsülésen döntött a képviselő-testület.

HIRDETÉS

Ruházatra, élelemre már nincs szükség

Civil kezdeményezés is indult a család megsegítésére. A Facebookon is közzétett felhívásban az áll, hogy

a károsultak bármit elfogadnak, hisz a ruházattól kezdve, a háztartási gépeken át a bútorokig, gyakorlatilag mindenük odaveszett a tűzesetben.

A kezdeményezést kézben tartó Balog Tünde elmondta, élelemre, ruházatra már nincs szükség, ezekből ugyanis annyi gyűlt, hogy a további felajánlásokat már tárolni kellene. „Halmozni semmiképp nem szeretnénk” – mondta Balog Tünde. Hozzátette, bútorokra is kaptak felajánlást, de amíg nincs egyetlen helyiség sem, amit be lehetne rendezni, egyelőre ez is fölösleges, akárcsak a háztartási gépek, felszerelések.