Tejfeldolgozót építenek a gazdák Kézdivásárhelyen

A kézdiszéki gazdák szövetkezete a kézdivásárhelyi 1. számú ipari park egyik csarnokában létesít tejfeldolgozót, a tervek szerint már jövő esztendőben elkezdik a gyártást. Fejér László Ödön szenátor portálunknak elmondta, a tejszövetkezetnek jelenleg közel kétszáz gazda tagja, naponta öt-tízezer liter tejet szállítanak a székelykeresztúri és szépvízi tejfeldolgozókba, ahol jelenleg a Kézdi márkanevű termékeket gyártják, és amelyekkel évi tízmillió lejes forgalmat alakítottak ki.

A tervek szerint a kézdivásárhelyi feldolgozóban hőkezelt tejet, vajat, tejszínt, fagylaltot és cukrászati alapanyagokat állítanak majd elő. Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője rámutatott,

egy ilyen pályázat elnyerése mérföldkőnek számít a háromszéki szövetkezeti mozgalomban,

hiszen a szkeptikusokat is meggyőzheti, hogy összefogással, kitartással eredményeket lehet felmutatni. Rámutatott, Kovászna megyében 21 mezőgazdasági szövetkezetet jegyeztek be, ezek közül öt nem működik. Négy évvel ezelőtt a kézdiszéki gazdák valójában rákényszerültek arra, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat, mert a Covalact sepsiszentgyörgyi gyára felmondta a velük kötött szerződést, és már nem vette át a tejet az állattartóktól. A kezdeti időszakhoz képest gyarapodott a társuló gazdák és a tejbegyűjtő csarnokok száma, nőtt a tejmennyiség. A szakértők folyamatosan szövetkezésre buzdítják a gazdákat, és éppen azzal érvelnek, hogy az országos és az európai uniós pályázati kiírások is a társulásoknak kedveznek.