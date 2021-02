Teherautók dübörögnek a várfalak közelében – hová fejlődhet Segesvár?

Segesvár legnagyobb vonzereje a középkori lakott vár • Fotó: Gálna Zoltán

Buzogány Erzsébet RMDSZ-es önkormányzati képviselő szerint nagyon fontos a lakosság megkérdezése a város fejlesztését illetően, de külön dicséretreméltó, hogy a vállalkozókat is bevonják ebbe a felmérésbe. Hiszen nagyon fontos tudni, hogy ők jelenleg milyen helyzetben vannak, mire számítanak és milyen várost szeretnének.

A tavalyi helyhatósági választásokon Segesvár „modern kori életében” először egy helyi párt, a Segesvárért Független Szövetség (UIPS) képviselője nyerte meg a polgármesteri tisztséget és e szövetség tanácsosai közül választották ki az alpolgármestert is. Az UIPS-nak nyolc éve vannak képviselői a helyi önkormányzati testületben, a most polgármesternek megválasztott, 41 éves Iulian Sîrbu is ezt a tisztséget töltötte be korábban. Megválasztásakor azt mondta,

„Meggyőződésem, hogy a turizmusra, erre a nagy kincsre, kell hangsúlyt fektetni. Az elmúlt években megnőtt, a koronavírus járvány ellenére is, a turisták száma.

Megkezdődik az idény áprilisban, akkor jönnek a távol-keletiek, és befejeződik októberben, sőt a téli ünnepek környékén is szép számban vannak Segesváron látogatók.

A szállásadóktól úgy tudjuk, többnyire hétvégi, illetve mindössze egyetlen éjszakát eltöltő vendégek jönnek. Ezen kellene javítani, és ahhoz, hogy ezt elérjük, sok mindent kell változtatni a városban is” – véli az önkormányzati képviselő.

Fejlődés minden téren

Buzogány Erzsébet szerint nagyon fontos lenne, hogy végre megépüljön a segesvári terelőút, hiszen

jelenleg a tehergépkocsik keresztülhajtanak a városon, a várfalak közelében dübörögnek, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy az épített örökséget megfelelő módon megóvják.

De a terelőút hiánya miatt nem lehet kerékpárutakat kiépíteni, nem lehet élhető városról beszélni.

„Életet kell vinni a város főterére, játszótereket, kikapcsolódási lehetőségeket kell teremteni a városban is, nemcsak a várban. Korcsolyapályára, sportolási lehetőségekre van szükség, az évek óta elhanyagolt, kihasználatlan városi strand korszerűsítése is fontos kell legyen. De a környezetkímélő és korszerű tömegközlekedés is létfontosságú. Olyan várost kell kialakítanunk, amelyben a turisták több napot el tudnak tölteni, és nem azt mondják, hogy a várat láttuk, mehetünk tovább.”

Szemléletváltásra van szükség

A képviselő szerint radikális szemléletváltásra van szükség, hogy valóban fejlődni, változni tudjon Segesvár, és úgy látja, hogy a jelenlegi városvezetésben megvan erre az akarat. „Az elmúlt 30 évben a segesvári magyar tanácsosok mindig felajánlották segítségüket, szakmai tudásukat, tapasztalatukat a városvezetőknek, de jól együttműködtek az ellenzékkel is. Most a segesvári tanácsban jól képzett szakemberek vannak, és meggyőződésem, hogy a két RMDSZ-es tanácsossal együtt mind segíteni fognak a városvezetőnek, hiszen közös ügyünk a város fejlődése.”

A Világörökség része



Segesvár történelmi központja 1999 óta a Világörökség része. Várának egykori 14 tornyából 9 még most is áll, amelyeket 930 m hosszú várfal köt össze. Mindegyik torony a védelmére kijelölt céh nevét viseli. Óratornya a 14. században épült, 1556-ig városháza is volt. Híres zenélő óráján 12 apostol ezüst szobra sétált körbe, amelyeket 1601-ben elraboltak, majd 1648-ban pótoltak. Ma múzeum van benne. 2011-ben Segesvár 28 102 lakosából 20 874 román, 4782 magyar, 374 szász, 128 cigány, 52 egyéb anyanyelvűnek vallotta magát; 1892 fő nem nyilatkozott hovatartozásáról.