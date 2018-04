Tavaszi mezei munkálatok Csíkban: még behozható a lemaradás

Víz alatt több parcella Alcsíkon. Csapadékos időszakon vagyunk túl • Fotó: Farkas Tamás

A csapadékos, hosszú tél miatt egyelőre még nem fogtak hozzá a tavaszi munkálatokhoz a megyei mezőgazdálkodók, hiszen mindössze az elmúlt napokban volt igazán jó idő – tájékoztatott Török Jenő. A Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője hozzátette, ha 100 év átlagát nézzük, nincsenek megkésve a mezőgazdálkodóink, de ha csak az elmúlt 10–15 évet nézzük, akkor az idei tavaszi munkálatok kezdési időpontja későinek számít. Az utóbbi években ugyanis korán tavaszodott, így a tennivalókhoz is hamarabb hozzá lehetett látni, de ne feledjük, hogy

valamikor Csíkban a pityókát csak április végén, május elején ültették

– mutatott rá a szakember. Azt is megtudtuk az intézményvezetőtől, hogy nemcsak megyénkben lesz későbbi a munkálatok elkezdése, hanem országosan is, de amíg az itteni gazdák behozhatják lemaradásukat, addig országos szinten nagyobb a késés.

Az előző évekhez képest csapadékos tél volt, de az áradások nem okoztak nagyobb károkat.

A legnagyobb kárt Csíkkozmáson mérték fel, ahol mintegy 35 hektár őszi búza veszett ki a belvíz miatt, s habár azon kívül még érintett 345 hektárnyi gyepterület, abban az esetben viszont elenyésző a kár – ismertette Török Jenő. Megjegyezte, az említett őszi gabonával vetett parcellán visszatérő probléma a belvíz, idén pedig az időjárás miatt nagyobb területen keletkezett kár. A sok csapadék miatt, habár a területek nagy részének felszíne felszáradt, az alsóbb rétegek még túl nedvesek ahhoz, hogy a gazdálkodók munkagépekkel rámehessenek.

Tavaly április hetedikén írtunk először a tavaszi munkálatokról, akkor arról számoltunk be, hogy végéhez közeledik a tavaszbúza és a zab vetése, az előbbiből már elvetettek 1100 hektárnyit a becsült 1250 hektárból, utóbbi esetében pedig a várt 3800 hektárból 3700-at vetettek be. Tavaszárpa 700 hektáron került a földbe, összesen pedig 5800 hektárnyival számolnak. A megye fő kultúrájából, a pityókából 4700 hektárnyi volt már elültetve a várt 8500 hektárból. Akkor nem volt nagy gond a csapadékhiány miatt, de szükség lett volna egy jelentősebb, nem hideg esőzésre. 2016-ban az időjárás és a talaj minősége is kedvezett a tavaszi munkálatokat végző gazdáknak – írtunk róla az év április 8-án. Mint közöltük, a szántani való területeket már mind felszántották, és a tavaszbúza vetése is befejeződött: 1240 hektárnyi területet vetettek be azzal. A szakemberek becslése szerint két éve mintegy 3840 hektár zab került a megyei termőterületekbe, amelynek 85-90 százalékát elvetették akkora, a tavaszárpa vetését viszont még nem kezdték el. Végezetül a pityóka 3200 hektáron volt elültetve, azaz a becsült teljes terület – 8200 hektár – 35-40 százalékában.