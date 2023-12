Tarolnak a Székely Mikó végzősei: öt sikeres tanuló vehette át a kiválósági ösztöndíjat

Pál Ágnes mindig törekedett tevékenynek lenni az órákon, ezenfelül számos tanulmányi versenyen is részt vett, és meggyőződése, hogy a befektetett munka megtérül.

Simon Dorka Boróka több színvonalas versenyen is képviselte az iskolát, érdeklődése főként a természettudományokra terjed ki. Aktív tagja a Nők a Tudományban Egyesület nagyköveti hálózatának, hiszi, hogy a tudás és az emberi erőforrások fejlesztése az egyik legfontosabb eszköze a társadalmi változásoknak.

Végül Nagy Alpár is átvehette az elismerést, akit az informatika, matematika és robotika iránti szenvedélye motivál a tanulásra. Rendszeresen részt vesz regionális szakkörökön, nemzetközi szintű versenyeken, jelenleg is közreműködik a Kovászna Megyei Kiválósági Központ robotika- és fizikaszakkör munkájában, ráadásul önkénteskedik is.