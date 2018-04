Tanulmánykötet mutattak be a Kárpát-medencében való együttélésről Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklóson az Örmény Közösségi Ház adott otthont vasárnap az ünnepi szentmise után az Együttélési modellek a Kárpát-medencében címmel megjelent kötet bemutatójának, illetve az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) életében történelmi eseménynek számító csatlakozási egyezmény aláírásának is.

Együttélésről értekeztek, tanulmánykötetet mutattak be Gyergyószentmiklóson • Fotó: Baricz Tamás Imola

Az Együttélési modellek a Kárpát-medencében című kötet a hasonló című 2016-ban Budapesten az Országházban tartott konferencia anyagát tartalmazza

az erdélyi örmény, székely, szász és zsidó nemzetiségekről, a magyarországi szerb, szlovén, cigány, bulgár, görög és örmény nemzetiségek bemutatkozójával együtt.

A kötetet bemutatták a szerkesztők, Turgyán Tamás örmény szószóló és Puskás Attila, az EMÖSZ elnöke. Az öt évvel ezelőtt alakult EMÖSZ több kiadványt is megjelentetett, és még tervezik továbbiak szerkesztését is. A szövetség életéről, tevékenységükről, céljaikról Puskás Attila elnök beszélt. Mint mondta,

könyvkiadásra szakosodtak többek között szamosújvári, székelyudvarhelyi, maroshévízi örmények életéről szeretnének a közeljövőben kiadványt megjelentetni.

Az ötlet, az ember fontosságát emelte ki szövetség munkájában, mint mondta e kettő sokkal nagyobb gond, mint a pénz előteremtése. Az egymás megismerése, az örménység megismertetése a célja a kiadványaiknak. Az együttélésről szóló kötetet, melyben a gyergyószentmiklósi Garda Dezső történész is értekezik, az együttélés szép példáival is alátámasztotta Puskás Attila. Az eseményen jelen volt Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere is, mint mondta

a gyergyói székelyek az együttélés iskoláját kijárták, abból adtak az ide érkezett örményeknek, ami nekik a legdrágább volt: a földjükből.