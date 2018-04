Tanfelügyelőségi figyelmeztetés a „rendellenességek” megszüntetésére

Felszólította a tanfelügyelőség a Hargita megyei iskolák vezetőit, hogy tartsák be a vonatkozó törvényt: az iskolák homlokzatára a törvény által szabályzott zászlókon kívül semmilyen más lobogót nem szabad kitűzni. Az említett jogszabály azt is kimondja, hogy az általános- és a középiskolás diákok tanítás előtt kötelező módon el kell énekeljék a román nemzeti himnuszt az iskolájukban.

Székely zászló az egyik Hargita megyei tanintézmény homlokzatán. Törvényen kívül? • Fotó: Pinti Attila

Jelezték, hogy vannak zászlók, amelyek össze vannak szakadozva, máshonnan hiányzik egy zászló, harmadik helyen pedig nem tudom mi van kitéve, és ilyesmik. Januárban is küldtünk hasonló figyelmeztetést, s látom, hogy azóta sem tartják be mindenhol a szabályokat. Nem külső utasításra küldtük az átiratot, a törvény betartását szorgalmazzuk, azért van a szabály, hogy azt tartsák be. Kitehet bárki bármit, de azt a saját felelősségére

A tanfelügyelőség átirata a zászlók és nemzeti szimbólumok szabályozása mellett többek között még kitér arra is, hogy az iskolások valamint a tanárok tartsák be az előírt órarendet, továbbá, hogy egyes tantárgyak nevei csak magyarul szerepelnek a naplókban, holott román nyelven is szerepelniük kell. Ezek mellett, hogy tanórák alatt az iskolások a mobiltelefonjaikat az erre kialakított speciális helyeken tartsák. Az átiratot egyébként Görbe Péter főtanfelügyelő mellett Glodeanu Cristinel-Fănel helyettes főtanfelügyelő is aláírja.