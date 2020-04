Tanévlezárás, aztán vizsgák? Jövő héten minden kiderülhet

Szó sincs a tanév befagyasztásáról. Egyeztetés alatt vannak a záróvizsgákkal és a tanév lezárásával kapcsolatos forgatókönyvek. Archív • Fotó: Veres Nándor

A nyolcadikosok román nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából találnak teszteket, a tizenkettedikesek román nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika és társadalomtudományok tantárgyakból tölthetnek le teszteket. Az érettségin és a nyolcadikosok záróvizsgáján alkalmazottakhoz hasonló feladatlapok az Országos Értékelési és Vizsgaközpont honlapján érhetők el.

Mindennap gyakorol

Buzogány Barbara most tizenkettedikes az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpontban, megkeresésünkre mesélt arról, hogyan készül az előtte álló megmérettetésre.

„Az érettségire való felkészülés számomra nagyon fontos, mert szeretnék megélni, jó munkát találni, persze előtte sikeresen leérettségizni. Nagy hasznomra van az internet, ahol minden kérdésemre választ kapok, teszteket tölthetek le, és mindennap gyakorolhatok.

Köszönettel tartozunk a tanárainknak is, akik tananyagot, feladatokat küldenek nekünk, és bármiben segítenek, amiben csak kell.

Figyelemmel követem a Telesuli oldalát, csatornáját, és onnan is próbálok minél több információt magamba szívni” – mesélte nekünk a végzős diák.

Hozzátette, a bezártság a legnehezebb most, rossz érzéssel tölti el, hogy nem lehet kimenni a szabadba. „Az előnye talán annyi, hogy több időt tölthetünk a családdal” – osztotta meg velünk Buzogány Barbara.

Jövő héten bemutatják a forgatókönyveket

Közben Monica Anisie oktatási miniszter a Digi24 televíziónak adott interjújában kifejtette, hogy a minisztérium szakemberei több forgatókönyvön dolgoznak, amelyekről rövid időn belül egyeztetni fognak a szakszervezetek képviselőivel, az Országos Diáktanáccsal, a hallgatók képviselőivel és a Rektorok Országos Tanácsával. A miniszter hangsúlyozta,

a tanév befagyasztását semmilyen formában nem veszik számításba.

„Ha alaposabban megnézzük, a tanév háromnegyede már lejárt, tehát nincs szó a tanév befagyasztásáról” – fogalmazott. Továbbá azt is elmondta, legkésőbb jövő héten mutatja be nyilvánosan a lehetséges forgatókönyveket a tanév befejezésére és a záróvizsgák lebonyolítására vonatkozóan. A járványügyi változásokkal naprakészen egyeztetve készülnek el a lehetséges forgatókönyvek is – hangsúlyozta a szaktárca vezetője.