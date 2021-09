Tanévkezdés: türelemre intenek a rendőrök Székelyudvarhelyen

Nem csak a rendőrökön, a gépjárművezetőkön is múlik a forgalom zavartalansága iskolakezdéskor • Fotó: Lukácsi Lehel

Munkatársai az állami rendőrséggel és az iskolákkal, óvodákkal közösen igyekeznek majd a biztonságos közlekedést elősegíteni, fontos tehát, hogy a forgalomban résztvevők kövessék az utasításaikat.

Emellett László Szabolcs szerint a türelem a legfontosabb, valamint az, hogy időben induljunk el, ezzel csökkentve a sietségből, figyelmetlenségből adódó balesetek kialakulásának lehetőségét. Akinek kisgyereke van, az jellemzően az iskolához, óvodákhoz közelebb keres parkolóhelyet, erre is figyelni kell. A nagyobb gyerekekkel keressünk távolabbi parkolási lehetőséget. Ugyanakkor zsúfoltak lesznek a városba vezető főbb útvonalak is, ezt idővel úgy is lehet csökkenteni, hogy egy autóval több gyermeket is szállítanak – tette hozzá László Szabolcs. A legforgalmasabb időszakok a 7:40-8:05, illetve a 15:30-16:30 közti intervallumok, ekkor rendőri irányítással zajlik majd a forgalom a városközpontban – mondta László Szabolcs.