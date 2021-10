Tanévet nyitottak a kiválóság- és tehetséggondozás intézményében

A marosvásárhelyi Kultúrpalota Kisterme adott otthont a magyarországi Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kolozsvári Egyetemi Programja 2021–2022-es tanévnyitó ünnepségének kedden délután. Az évnyitó idei díszvendége Sohrab Ahmari író, a New York Post, a The Catholic Herald és a First Things szerkesztője volt, illetve köszöntőt mondott Orbán Balázs, Magyarország miniszterelnökének politikai igazgatója, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára, valamint az MCC kuratóriumi elnöke.