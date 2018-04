Támogatja a helyi gázhálózat kiépítését a madéfalvi közbirtokosság

Madéfalván a gázvezetékek közel felét fektették le 15 éve. Azok viszont sok helyen sérültek az évek alatt • Fotó: Gecse Noémi

Tizenöt éve maradt abba a gázhálózat kiépítése Madéfalva községben (akkor még Csíkcsicsó, Csíkrákos is a község része volt), miután a helyiek anyagi hozzájárulása révén mintegy 70 százalékban lefektették az ahhoz szükséges vezetékeket – számolt be érdeklődésünkre Szentes Gáspár. A valamikori MaGáz Egyesület – amely a hálózatkiépítést ügykezelte – elnöke azt is elmondta, már az önkormányzat tulajdonában volt a készülő hálózat, amikor a Hargita Gáz felajánlotta, hogy átveszi a munkálatot, és a helyiek pénzbeli hozzájárulása nélkül kiépíti a kimaradt részeken a rendszert. A helyiek pedig hajlottak arra, hogy ha már lehetőség van rá, akkor ne saját költségeiken kelljen kiépíttetniük a rendszert, így abbamaradt a hálózatra csatlakozni kívánó helybéliektől az önrészek begyűjtése.

Az ígéretekből viszont nem lett megvalósítás, így immár több mint egy évtizede állnak használatlanul a vezetékek a földben.

Mivel a gázhálózat megléte egyre fontosabb a község fejlődése érdekében, így újra terítékre került annak kiépítése. Az önkormányzat mellett a közbirtokosság is felkarolta az ügyet, miután éves közgyűlésükön a tagsága egyöntetűen a hálózatkiépítés támogatása mellett voksolt. Szentes Gáspár, a közbirtokosság elnöke kifejtette, több haszna is lenne, ha a gázkazánok felváltanák a fatüzelésűeket a településen: egyrészt mivel az utóbbi években egyre nőtt a fa és földgáz ára közötti különbség, ugyanakkor amiatt is, mert

jelenleg olyan fát is eltüzelnek egyes helyiek, amelyet más formában is értékesíteni lehetne.

Rámutatott arra is az illetékes, hogy ez a befektetés számukra a szó szoros értelmében nem térül meg, nem is számítanak rá, de ha a községnek, a lakosságnak segítenek általa, akkor mindenképp értékként tekintenek rá.

Jelenleg az elhatározás utáni első lépéseknél tartanak: megrendelték a geo- és topoméréseket a szükséges tanulmányok elkészítéséhez, azok alapján készülnek majd el a hálózatkiépítés új tervei. A mérések és a tervek elkészítéséhez szükséges anyagiakat a közbirtokosság vállalta magára a közgyűlés belegyezésével – osztotta meg az elnök. Azt is kiemelte, a további lépésekről is folyamatosan értesítik a tagságukat, ha pedig további anyagi kérdésekről kell dönteni, akkor akár rendkívüli közgyűlést is összehívnak annak érdekében.

Csicsót és Rákost is biztatják



Nem titkolt szándékuk ugyanakkor, hogy Madéfalva mellett ezzel az alkalommal – a ma már önálló – Csíkcsicsó és Csíkrákos községben is folytatódjon a hálózatkiépítés a helyi közbirtokosságok segítségével. Amennyiben erre a falvak közbirtokosságainak tagsága is rábólint, akkor mindenképp szükséges lesz egy ügyintéző kinevezése, aki összefogja a teljes munkálatot – bocsájtotta előre Szentes Gáspár. Megjegyezte azt is, nem szándékuk, hogy a teljes munkálatot a közbirtokosságok finanszírozzák, számítanak külső források bevonására is. A tervek elkészítésével kapcsolatban viszont azért léptek már most – és erre biztatják a szomszédos községeket is –, hogy egy adódó lehetőség esetén ne csak a szándékuk legyen meg, hanem a kész tervük is, amely alapján konkrét tényeket, elképzeléseket tudnak előterjeszteni.

Azt sem titkolta a közbirtokosság elnöke, hogy a lefektetett vezetékek az elmúlt években községenként eltérő mennyiségben, de sérültek, s mivel valamikor azt a helyiek pénzén fektették le, a még használható részeket megpróbálják majd bekapcsolni az új rendszerbe. Madéfalván a teljes hálózatrendszernek 40–45 százalékát fektették le korábban, ez a szám Csicsó és Rákos esetében magasabb. Az előzetes becslések szerint

a Madéfalván szükséges vezetéklefektetésre vonatkozó munkálatok értéke 1,5–2 millió lej

– avatott be.

A madéfalvi közbirtokossági elnök tisztázta ugyanakkor, nem könnyű a helyzetük, hiszen a közbirtokosság nem a falu vagyona, hanem a tagságé – vannak olyan helybéliek ugyanis, akik nem tagjai a közbirtokosságnak. S mivel a tagoknak is más-más mértékű a részesedése, így azon dolgoznak, hogy az osztalékból leszámítandó hozzájárulások méltányosak legyenek minden közbirtokossági tag számára. Emellett arra is megoldást keresnek, hogy azok a személyek, akik a 2000-es évek elején már egyszer befizették a gázhálózat kiépítéséből rájuk eső részt, azok ne érezzék hátrányosan magukat, hogy ugyanarra a munkálat nekik kétszer kell fizetniük.

Mit mond a polgármester?

A témával kapcsolatban felkerestük Csibi József polgármestert is, aki érdeklődésünkre elmondta,

a jelenleg hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy közpénzt fordítsanak a gázhálózat kiépítésére, emiatt nem tud az önkormányzat lépni ez ügyben.

Tudomása szerint, habár van egy erre vonatkozó módosítási tervezet, az valahol elakadt. A madéfalvi közbirtokosság segítsége, amely révén első lépésben elkészülhetnek az előtanulmányok, azért nagyon fontos, mert ha valamilyen úton mégis lehet központi finanszírozásból kivitelezni a hálózatépítést, akkor Madéfalva már kész tervekkel tud előállni – mutatott rá a községvezető.