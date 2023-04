Támogatásáról biztosította a mezőgazdasági miniszter a traktorokkal tüntető gazdákat

Az Ukrajnából vámmentesen érkező gabonának át kell haladnia a korábban létrehozott gabonafolyosón, nem maradhat a szomszédos országokban – jelentette ki pénteken a sajtónak Petre Daea mezőgazdasági miniszter, miután találkozott a Bukarestben tüntető gazdaszervezetek képviselőivel. Nicolae Ciucă miniszterelnök is sürgős intézkedéseket kért a tárcavezetőtől. Mint arról beszámoltunk, országszerte traktorokkal vonultak fel a gazdák több városban is, hogy így tiltakozzanak az országba a vámmentes ukrán gabonaimport ellen. A traktoros tüntetők Marosvásárhely központjában is megbénították a forgalmat, de Háromszéken is lassan haladt pénteken a forgalom miattuk.