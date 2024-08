Talán így nagyobb esélyük lesz a csecsemőknek a túlélésre

Távgyógyítást alkalmazhatnak a marosludasi városi kórház újszülött osztályán, lehetővé téve, hogy a máshol dolgozó szakorvosok is segítsenek a diagnózis felállításában és a kezelésben. Ez a lehetőség életmentő lehet a marosludasi és környékbeli csecsemők számára.

Az említett alapítvány ugyanakkor jelentős pénzösszeggel, 228.179 lejjel járult hozzá a marosludasi újszülött osztály felszereléséhez.

Csiki Ildikó, az újszülött osztály vezetője szerint nagyon fontosak az orvosi eszközök, de a telemedicinát lehetővé tevő berendezés is. Ennek segítségével ugyanis a marosludasi és környékbeli csecsemők esetleges betegségeit gyorsabban tudják diagnosztizálni és más kórházakban dolgozó szakembereket is be tudnak vonni a gyógyításukba.