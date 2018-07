Találkozási, közösségi térként működik a néptáncos mozgalom

Szívesen mutatják meg táncaikat a menaságiak a Csűrdöngölő néptánctalálkozón

A menasági gyermek néptánccsoport 2013-ban alakult újra, és nagy szerepe volt ebben a helyi iskola pedagógusainak, valamint a szülőknek is, akiknek a támogatásával működni tud a csoport.

Előtte már volt alapozás, működött tánccsoport, mások oktattak, mint most, és más volt a vezetője a csoportnak. Kétéves kihagyás után aztán kiderült, hogy szükség van a faluban néptáncoktatásra, a gyerekek igényelték, így újraindult. Az iskola karolta fel a mozgalmat. Azelőtt is nagyon jó pedagógusok foglalkoztak a hagyományápolással minden téren. Menaságnak ez volt az erőssége hagyományőrzésben, hogy ha valaki kiesett, mindig volt, aki felvegye és továbbvigye ezt a stafétát

– fogalmazott Kopacz László Edwárd csoportvezető. Mint mondta, igazi csapatként működnek. Kezdetben nagy volt a lelkesedés, két próbát is tartottak hetente, az utóbbi évben heti egy alkalommal ropják az iskola tornatermében.

Kezdetben ugyanakkor három korosztály is járt, az elemi osztályosok, a „sűdők”, azaz V–VIII. osztályosok, valamint a nagyok. Most két korosztály jár a próbákra rendszeresen, remélik, hogy jövő tanévben sikerül két csoportot indítani. A gyerekeket Hozó Levente és Gábor Dénes oktatják a táncokra, a kicsik moldvai és gyimesi táncokat tanulják, a nagyobbak aztán fokozatosan más vidékek táncaiba is belekóstolnak. Részt szoktak venni a csíkszeredai Csűrdöngölő gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozón, az Ezer Székely Leány Napján, valamint a községi, azaz csíkszentgyörgyi falunapokon is fellépnek, és egész estés műsorral is megörvendeztették a falubelieket. Voltak már távolabb is, testvértelepülésükre, a magyarországi Felcsútra vitték el táncaikat.

Szülői támogatás



Az, hogy a csoport működni tud, a gyerekek szüleinek is köszönhető, hisz ők segítik anyagilag a tevékenységet. „Kell a szülői támogatás mindenféleképp, mert a gyerkőcök igyekeznek a kényelmesebb utat választani. A szülők tartják fent a csoportot, ami nem is baj, mert ha anyagilag hozzájárulnak, nagyobb felelősséggel kezelik a működését. Most egy lakodalomban is látható, hogy nem autodidakta módon tanultak meg táncolni a fiatalok”– hangsúlyozta Kopacz. Van olyan is, aki hivatásos táncos lett az előző csoport tagjai közül: Csedő Kingát a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes táncosai között találjuk. De Menaságnak „énekes pacsirtája” is van, Bartalis Hajnalka első komolyabb szereplése 2010-ben volt a Menaságra repülj című dokumentumfilmben, azóta számos helyi és országos népdalversenyen vett részt és ért el kiváló eredményeket. Fellépései alkalmával főként alcsíki, menasági és kászoni dalokat énekel, Györfi Erzsébet tanítványaként.

Kopacz László Edwárd úgy véli, a néptánccsoport működése nemcsak az oktatásról szól, hanem a közösség megéléséről is.

A közösség életében azért is fontos ez a néptáncos mozgalom, mert egy találkozási, közösségi térként működik, és kimozdítja a gyerekeket a virtuális világból. Menaság híres a hagyományőrzésről. Egyik kolléganőm, Károly Veronika falumúzeumot működtet, és ott vannak az idősebb menasági hagyományőrzők. A globalizáció nálunk is érzékelteti a hatását, az érdeklődés lankad és nagyobb energiával kell meggyőzni a fiatalokat, hogy ezt érdemes csinálni, ugyanakkor a gyereklétszám is évről évre csökken. De a menasági, pottyondi és újfalvi gyerekek így belenőnek a hagyományőrzésbe, a táncba az énekbe, így komoly útravalót kapnak

– összegzett a csoport vezetője.

A néptánccsoport tagjai



Adorján Abigél, Adorján Bencze, Bándi Viola, Borbély Boglárka, Borbély Dávid, Borbély Katinka, Daró Dorka, Ferencz Sára, Fülöp Ádám, György Bálint, Gyújtó Orsolya, István Attila, Jakab Anna, Jakab Nóra, Keresztes Szabolcs, Lakatos Kristóf, László István, László Kriszta, Magyar Anna, Magyar Dorottya, Magyar Kristóf, Mihály Nóra, Molnár Riana, Péterfi Izabella, Szilágyi Norbert, Tankó Bence, Magyar Abigél, Bándi Andrea, Bartalis Hajnalka, Csiszer Hunor, Dénes Roland, Ferencz Edina, Ferencz Jácinta, Jakab Anasztázia, Jakab Andrea, Jakab Mária, Jakab Nóra, János Előd, Kristó Xaver, Lakatos Levente, Márton Szabolcs, Pál Brigitta, Tankó Csanád, Fülöp Kincső, Lacz Előd, Lacz Elvira.