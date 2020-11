Szülőföldön magyarul: lejárt a határidő, nem csökkent az igénylések száma

Jelenleg is zajlik a későn érkezett igénylések feldolgozása. Archív • Fotó: Gecse Noémi

A vírushelyzet okozta nehézségek ellenére is annyi támogatási kérelem érkezett idén, mint amennyire az eddigi évek tapasztalatai alapján számítottak. Számszerűsítve ez

több mint kilencvenezer igénylést jelent, amelyek nagy részét az október 30-ai határidő előtt megkapták, így lehetőség van a többszakaszos elbírálásra

– mondta el a Székelyhonnak Ady-Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársa tudatta, hetvenezer igénylést – amelyek körülbelül a nyár közepéig beérkeztek, és mindent rendben találtak – már a kérelmezési határidő lejárta előtt továbbítottak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bizottságának elbírálásra, és a jóváhagyásukra várnak.

HIRDETÉS

A programkoordinátor szerint, amennyiben az elbírálás hamarosan megtörténik, az utalások már idén elkezdődhetnek, de

mivel ilyen közel vannak az ünnepek, nem tartom valószínűnek, hogy lenne kifizetés az idén.

Azok az igénylések, amelyek később érkeztek, jelenleg is feldolgozás alatt állnak, ez a folyamat pedig várhatóan december közepéig tart. A feldolgozást követően már csak az ünnepek után, január elején küldik ki az esetleges hiánypótlásról szóló felhívásokat, akiknek szükséges. A hiánypótló iratok beküldésére tizenöt napot kapnak az illetékesek, és egy bő hónapot valószínűleg igényelni fog ez a folyamat is, ameddig minden rendbe kerül. A később küldött igénylések elbírálásának megkezdése tehát februárig is elhúzódhat, így az érintetteknek biztosan várniuk kell a kifizetésre jövő évig.

A program erdélyi lebonyolításáért felelős Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége még áprilisban értesítette az érintetteket, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségekre való tekintettel a Szülőföldön magyarul program igénylési határidejének dátuma október 30-ra módosult.