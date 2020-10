Szovátán idén többször újraterveztek a vendéglátósok

Tanácstalanság és állandó alkalmazkodókészség jellemezte idén nyáron a szovátai vendéglátósokat és a turistákat is. A koronavírus és a vele járó egészségügyi előírások betartása részben költséges volt, részben korlátozásokhoz vezetett. Két népszerű vendéglátó-ipari egység képviselői számoltak be érdeklődésünkre az elmúlt idényről és arról, hogy mire számítanak az elkövetkezőkben.

Nyáron még pezsgett, őszre azonban alaposan megcsappant a vendégek száma Szovátán.

Nyáron nagy volt a sürgés forgás Szovátán, bár elmaradtak a magyarországi és külföldi vendégek, de a hazai turizmus azért pezsgett és ezt a fürdővárosban is érezni lehetett. De október végén sem teljesen kihalt a Medve tó környéke, elvétve látni turistákat, akik be is térnek a vendéglátó-egységekbe. Az idei járvány a tavaszi megszorítások, teljes lezárás azonban Szovátán is éreztette hatását, s bizonytalanságban tartja a télre készülő vendéglátósokat.

Egészségügyi intézkedések

Szabó Leventétől, a Pacsirta Hotel ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy nagy kiadással jár a fertőtlenítéssel kapcsolatos előírások betartása, mint kifejtette az éttermi forgalom nagyon visszaesett, miközben rengeteget költenek fertőtlenítőszerre, kesztyűre és maszkra.

Mivel ilyen helyzetben nem volt eddig a vendéglátás , ezért a hotelek, éttermek esetében nem volt mindenre szabályzat, amihez tudtak volna alkalmazkodni.

„Azt nem tudtuk, hogy a padlót a vendégtérben, a mosdót, a kilincset, a korlátokat, a konyhafelületeket milyen gyakran kell lefertőtleníteni , hogyan kérik az egészségügyi szervek és szerettük volna jól csinálni, hogy az emberek biztonságban legyenek.

Nem volt erre előírás, nekünk kellett összeállítanunk, létrehoznunk egy belső fertőtlenítési szabályzatot, ami higiéniailag és a jelenlegi helyzetben is megfelelt

– fejtette ki lapunknak Lőrincz Gabriella, a Kicsi Gomba étterem tulajdonosa.

A kollégák fontosak

Lőrincz Gabriella arról is beszélt, hogy számukra fontos volt, hogy a munkahelyek megmaradjanak. „Annak ellenére, hogy az elején nem tudtuk még mi fog kialakulni, de

biztosítottuk mindegyik kollégánkat arról, hogy a munkája nagyon fontos számukra, és ezen egyelőre nem változtatott semmi.

„Márciustól július végéig zárva voltunk, aztán lassan indult be a szezon. Nem kellett diákokat alkalmazni a nyárra, mert nem volt a szokásos forgalom” – ezt már Szabó Levente mondta.

A vendégek alkalmazkodóképessége

A rendkívüli helyzethez a vendégek is hozzá kellett szokjanak, alkalmazkodniuk kellett. „Mi azt tapasztaltuk, hogy mindenki türelmesebb volt. Voltak bizonyos előírások, amiket be kellett tartatni a vendégeinkkel.

Például nem lehetett leülni egy asztalhoz, amig le nem fertőtlenítettünk.

Nyáron megtörtént, hogy sorban vártak kint a terasz előtt, és azt látták, hogy a bent ülő vendégek épp mennek el, s máris jöttek volna a helyükre akik következtek, de meg kellett várni a fertőtlenítést és, hogy az kifejtse a hatását. Szó nélkül mindenki kivárta.

Én azt láttam, hogy az emberek megpróbálják elfogadni a kialakult helyzetet

– mondta el Lőrincz Gabriella.

Mi lesz a jövőben?

Ezekben az időkben nehéz előre gondolkodni, tervezni, nagyon sok az ismeretlen tényező. Lőrincz Gabriella szerint minden azon múlik, hogy milyen megszorítások lépnek életbe. „Nekünk télen csak a belső terek voltak nyitva, a teraszok nem. Még nem tudjuk, hogy télig milyen feltételekhez kötik a működést, de ha belső tereket újra be kell zárni tervezzük, hogy befektetünk és alkalmassá tesszük a teraszainkat a téli használatra” – vetítette előre.

Szovátán jelenleg a zöld forgatókönyv érvényesül, hiszen a lakosságszámot tekintve nem haladta meg az 1,5 ezreléket a fertőzöttségi ráta.

