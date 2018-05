Szoknyás kerékpározók veszik birtokba a várost

A szervezők több száz résztvevőre számítanak. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Amint az esemény Facebook-oldalán kiemelték, fontosnak tartják a városban lévő kerékpárutak és a biciklizés szabályainak megismertetését is, és hangsúlyozni szeretnék, hogy szükség van a jelenlegi kerékpárutak észszerűbbé tételére, illetve új útvonalak létrehozására.

A rendezvény egyik szervezője, Tófalvi Éva volt biatlonista, csíkszeredai önkormányzati képviselő elmesélte, a bukaresti Skirt Bike terjedt el az egész országban, a fővárosi rendezvény szervezőivel szerződést kötve tartották meg tavaly Csíkszeredában az első szoknyás kerékpáros felvonulást.

Szerintem jó lenne, ha minél többen választanák a biciklit. A nők is használhatják ugyanúgy a kerékpárt, ahogy a férfiak, szoknyában is lehet biciklizni. Egyre több az autó a városban, nehezebb közlekedni, és a levegőt is szennyezzük. Lassan könnyebb kerékpárral közlekedni, biciklivel is el lehet vinni például óvodába a gyermeket

− mondta Tófalvi.

Szombaton délelőtt tíz órakor a Városi Művelődési Ház előtt lesz a gyülekező a szoknyás kerékpárosok számára, nyilvántartásba veszik a jelentkezőket. Ezt követően 11 órakor kezdődik a kerékpáros felvonulás a csíksomlyói kegytemplomig, a szervezők szerint ott kis meglepetésre számíthatnak a résztvevők.

Amint Tófalvi Éva elmondta, ahol van, ott megpróbálnak a kerékpárúton közlekedni, de ha nagyon sokan lesznek, akkor az úttestet is igénybe veszik. Mivel tavaly kisebb összetűzésbe keveredtek autósokkal, ezért idén a rendőrség segítségét is kérték a felvonuláshoz.

Az első csíkszeredai Skirt Bike rendezvényen kétszázan vettek részt, idén a rendezők ennél több kerékpárosra számítanak.

Kortól és nemtől függetlenül mindenki részvételét várják. A rendezvény végén díjakat is kiosztanak, a támogatók felajánlásai révén díjazzák a legszebben feldíszített biciklit, a legszebb kerékpárost, a legszebb anya-lánya párost, a legfiatalabb és legidősebb résztvevőt, de lesz különdíj és tombola is.