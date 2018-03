Szívműtétre köszönik és kérik a támogatást

Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

A segélykérésnek mi is helyet adtunk a Gyergyói Hírlap, illetve a Székelyhon hasábjain, és pár nap alatt 300 lej jutott a szerkesztőségünkbe. Éppen kedden reggel érkezett egy boríték, melynek feladója felsőlemhényi, Kovászna megyei, és a kis levélke mellett száz lejt is találtunk benne. Kézbesítettük az Udvari családnak.

Attila arról számolt be, hogy mások is adakoztak, így immár 1900 lej gyűlt össze a műtétre. Március 23-án kell Marosvásárhelyre utazniuk szakorvosi ellenőrzésre, akkor tudnának beszélni a műtét lehetséges időpontjáról is.

Köszönik az eddigi támogatók nagylelkűségét, és kérik, aki még teheti, segítse az idős embert.

Telefonon beszélgettünk Udvari Mátyás Csabával, aki elmondta, decembertől ágyban van, csak a fürdőszobáig mehet ki:

az orvos megtiltotta a járkálást, szívemnek háromnegyede nem jó, fulladok, fáradok és fázom.

Az idős ember negyvenhárom évet dolgozott az UFET-nél, főként a fakitermelő célgépek javítása volt a feladata. Feleségét eltemette, fiával egy nyugdíjból élnek. A betegség, illetve az ezrekbe kerülő szívműtét kapcsán csak annyit mondott:

erre nem voltunk rákészülve, ez most nem hiányzott.

Hálás mindenkinek, aki a költségek előteremtésében támogatja, tőle sem idegen az adományozás. Elmesélte, amikor még járni tudott, olvasva, hogy műanyag kupakokat gyűjtenek beteg emberek gyógyításáért, ő is csatlakozott, ahol csak talált dugót, hazavitte, aztán két kilónyi műanyagot vitt a begyűjtőpontra.

Tiszta ambícióból tettem, hogy segítsünk egymáson. Az nekem pénzembe nem került, most hálás vagyok, hogy rajtam pénzzel segítenek emberek.

Adománydobozok Csomafalván a Bege üzletben, Gyergyószentmiklóson a Kordiálban, a volt Gulivernél, az Izso Universal üzletben, az Egy eurós boltban, a Virág negyedi zöldségüzletekben (volt fehér bódék) találhatók. Személyesen is átadható a műtéti hozzájárulás Udvari Attilának, ez ügyben a 0752–633823-as telefonszámon kell vele találkozót egyeztetni.