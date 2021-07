Szinte mindig csak medvére figyelmeztet a Ro-Alert rendszer Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Idén a katasztrófavédelmi felügyelőség 81 Ro-Alert figyelmeztetést küldött ki, ebből 79 vonatkozott arra, hogy a településeken vagy a közvetlen közelükben felbukkant a medve. Tavaly a 60 üzenetből 49 „szólt” a medvékről. Az adatokat a covasnamedia.ro helyi portál kérte ki a hatóságoktól, ezek alapján kiderül, hogy a megye területén leggyakrabban Előpatakon és Ozsdolán figyelmeztettek a medve jelenlétére.

Csak idén Előpatakon 19 alkalommal, míg Ozsdolán 14 üzenetben figyelmeztették a lakosságot a medveveszélyre. Összesen huszonnyolc településen érkezett legalább egy alkalommal idén a medvére figyelmeztető riasztás. A csendőröket az év első hat hónapjában 142 alkalommal riasztották, hogy lépjenek közbe, és üldözzék el a medvét a településről. Ez kétszer annyi, mint tavaly egész évben, amikor 71-szer volt szükség a csendőri beavatkozásra a medvék miatt.

HIRDETÉS

A háromszékiek a 112-es hívószámon is több mint 140 alkalommal jelezték a medvék jelenlétét, míg tavaly az első félévben csak 42 hívás futott be medve miatt az egységes segélykérő hívószámra. Idén a leggyakrabban – 23 alkalommal – Előpatakról és a környékéről telefonáltak, de Bodzakrasznáról, Ozsdoláról, Sepsibükszádról, Bálványosról, Bárkányból, Szitabodzáról, Nagybaconból, Málnásfürdőről és Kovásznáról is érkeztek segélykérő hívások a medve jelenléte miatt.

Ráduly István Kovászna megye prefektusa egy korábbi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy

a statisztika nem is fedi a teljes valóságot, hiszen az emberek gyakran már nem kérnek segítséget a hatóságoktól, megpróbálják zajkeltéssel elűzni a vadat.

Idén Kovászna megyében háromszor támadt emberre a medve: Zágonban, Sepsiszentgyörgy közelében, és legutóbb Gelencén, amikor egy 8 éves kisfiút sebesített meg.