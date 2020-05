A járványügyi intézkedéseket is segítik a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegekkel

A személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek szétosztását jelentették be Hargita Megye Tanácsánál hétfőn délután. Szempont volt, hogy a pénzből elsősorban a járványügyi intézkedéseket segítsék.

Jutott is, maradt is. Hétmillió lej sorsáról még nem döntöttek. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Idén 27,3 millió lej áll Hargita Megye Tanácsának rendelkezésére, a személyi jövedelemadó visszaosztásából – számolt be Borboly Csaba, az intézmény vezetője. A személyi jövedelemadó visszaosztását a múlt heti tanácsülésen szavazták meg a megyei önkormányzati képviselők. Az eljárás a megszokott módon zajlott idén is, a települések vezetői nyújtottak be igényeket beruházásokra a megyei tanácshoz.

Első körben a koronavírus-fertőzés megfékezésének érdekében különítettünk el 4,7 millió lejt”

– számolt be Borboly, hozzátéve, hogy az oktatás digitalizálása, az orvosi rendelők felszerelése, a közfoglalkoztatottság, illetve a gazdaságélénkítő projektek prioritást élveztek idén.

A teljes összegből 16 millió lejt osztottak vissza a településeknek, a fennmaradó, nagyjából 7 milliós összeg sorsáról később döntenek.

Pénzek Udvarhelyszékre

Bíró-Barna Botondtól, Hargita megye tanácsának alelnökétől megtudtuk, hogy 5,3 millió lejt osztottak vissza a Székelyudvarhely környéki településeknek.

Elsősorban víz- és szennyhálózat kiépítésére, utak, hidak építésére, illetve iskolák, sporttermek és kultúrházak felújítására szavaztunk meg támogatásokat”

– összegezte, kiemelve a székelykeresztúri kisvágóhíd tervezetét, amelynek kivitelezésére idén 1 millió lejt szavaztak meg, és amely a térségi állattartóknak nyújtana hosszú távú segítséget állataik értékesítésében. Hozzátette, a parajdi iskola esetében új ingatlan felépítése van tervben, ezt a beruházást 420 ezer lejjel segíti a megyei tanács. Korondon és Felsőboldogfalván játszóterek építését tervezik, előbbi 300 ezer, utóbbi 90 ezer lejes támogatást fog kapni.

„Homoródalmáson egy idősotthon felépítése vált szükségessé, erre 150 ezer lejt adott a visszaosztott jövedelemadóból Hargita Megye Tanácsa” – számolt be az alelnök.

Csíkszéki beruházások

A csíki térségben kiemelt figyelmet kapott a Csíkszentsimonban zajló ipari övezet fejlesztése, ezek részleteit Kozma István polgármester ismertette.

Egy évtizeddel ezelőtt a földgáz infrastruktúrájának kiépítése során a település kimaradt a kedvezményezettek sorából, most ezt szeretnénk bepótolni. A 400 ezer lejes visszaosztás felhasználásával idén el szeretnénk kezdeni a nyomáscsökkentő-állomás felépítését”

– mutatott rá. Csíkcsomortánban egy fedett uszoda és gasztrópanzió felépítése van terítéken, viszont a magyar állam támogatásához szükség volt arra, hogy a megyei tanács biztosítsa erre a szükséges 100 ezer euró önrészt.

Csíkpálfalván 500 ezer lejt szavaztak meg a strand korszerűsítésére, Csíkrákoson a földgáz kiépítésére 300 ezer jut, míg Csíkszentimrén az úthálózat korszerűsítésébe szintén ugyanekkora összeggel szállnak be. Csíkszentmártonban 300 ezerből újítják fel a művelődési házat, míg Madéfalván szintén ekkora összeggel támogatják a biomassza erőmű létrejöttét. A gyergyószéki összegek sorsáról már korábban beszámoltunk.