Szépségversennyel startol, Omega koncerttel zárul a Marosvásárhelyi Napok

Koncertekre lehet összegyűlni a Ligetben.

A legszebb vásárhelyi lányt és fiút választják ki a Gallery Wedding Gardenben hétfőn 19 órától Marosvásárhelyen. Emellett koncertek is lesznek, az érdeklődőket Roxana Nemes, Tiffy&Tamás és a The Motans szórakoztatja.

Az egész héten át tartó sportvetélkedők a Víkenden lesznek: aki szurkolni szeretne a lábteniszezőknek, teniszezőknek, ökölvívóknak, vagy kosárlabdázóknak 9-21 óra között teheti meg.

A hagyományos magyar nótaestet kedden 18 órától tartják a Mihai Eminescu Kulturális Központban, és aki a retro zenét szereti és Corina Chiriacot, Mirabela Dauert és Cătălin Crişant szeretné meghallgatni azt megteheti szerdán 18 órától a várban.

Csütörtökre megérkeznek a testvértelepülések küldöttei, velük találkoznak a marosvásárhelyi várban 10 órától a vendégfogadók, ugyanitt 17 órától az aranylakodalmas házaspárokat köszöntik. Szintén csütörtökön 13 órakor a főtéren megnyitják a kézműves- és virágvásárt, amely vasárnapig tart.

A szabadtéri koncertek is csütörtöktől kezdődnek, a Ligetben három színpad lesz: a nagyszínpad, az alternatív színpad mellett egy sátorban is lesz koncert. A nagyszínpadon 19 órától a Corax, Gentiana, Jakab Csaba, Fly Projekt szórakoztatja a városlakókat.

Pénteken 10 órától a Várban első alkalommal tartják meg a Maros megyei hagyományőrző fesztivált, a Folkfórumot, amelyet egész hétvégén tart és amelyet a Maros Művészegyüttes szervez. Szintén aznap 17 órától a Liget-sátorban folklórműsor lesz, fellép többek között Kilyén Ilka & Ritziu Krisztina is. Este a Ligetben, a nagyszínpadon 20 órától Vastag Csaba, valamint a „100 pentru România” koncertezik, 21 órától ugyanott, az alternatív színpadon fellép: Lady and the Tramps, Bronx, Rocksuli, Koszika&The Hotshots, E.M.I.L., Luna Amară.

Szombaton is a Ligetben, 17 órától folklórműsorral nyitják a fellépők sorát, énekel többek között Buta Árpád. 18 órától a Noaptea Târziu, Prospekt, Kontrax, Stonecrops, Firma, Golan, Bucium, Dirty Shirt koncerteznek az alternatív színpadon. A nagyszínpadon 19 órakor a Zanzibar és az Alternosfera lép fel.

Vasárnap, május 19-én 17 órától a Liget nagyszínpadán a Laci Csárda zenekara és Gyárfás István szórakoztatja az egybegyűlteket, majd 19 órától a Pasărea Rock valamint az Omega együttesek koncerteznek.

A hagyományos tűzijáték este fél 10-től kezdődik, ezzel pedig véget érnek a Marosvásárhely Napok.