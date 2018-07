Szentegyházán gyűltek össze a motorosok

Végeláthatatlan volt a szentegyházi termálfürdőre érkező motorosok felvonulása, a résztvevőket a heves esőzések sem riasztották el attól, hogy Székelyudvarhelyről, illetve Csíkszeredából indulva közösen érkezzenek meg a hatodik alkalommal megrendezett Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó és Rockfesztivál helyszínére.

Összesen tizenegy fellépője volt az SZMÖ, tehát a Flagellum Dei MC, az Independent Eagles MC, az Auld Cut MC, a KMB Motors MC és a Rebel Wolves MC motoros klubok összefogásával szervezett rendezvénynek, amelyet a Sons of Attila RC is támogatott. Fellépett többek között a Zanzibar, az Akela, a Hooligans, a Kalapács – Rudán Joe és az Akusztika, valamint a Road, de kivette a részét a szórakoztatásból a The Crazy Plumbers is.

Sár volt ugyan a nagyszínpad előtt, de ez szinte senkit nem riasztott el a bulizástól.

A kisebbek számára is voltak programok, gyerekmotoroztatás, különböző játékok és vetélkedők. Az idei tombola fődíja egy Suzuki Gsx-R 600 volt.