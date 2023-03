Szent György Napok: mi lesz a gyermekvárosban, az ifjúság bázisán és a vásárban?

Az Ifjúsági Udvar idén bázissá alakul, a gyermekek három helyszínt is birtokba vehetnek az ünnepi díszbe öltöztetett főtéren, illetve bőséges és választékos felhozatal lesz az idei vásáron, ahová több mint 230 kézműves nevezett be Erdélyből és Magyarországról. Többek között ezekről a Szent György-napi újdonságokról számolt be kedden délelőtt Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármtere, Czimbalmos Kozma Csaba városgondnok, valamint Dancsuj Annamária és Gáspár Anna-Mária, a gyermekváros programfelelősei.