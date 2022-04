Szent György Napok: kiviszik a programokat a lakónegyedekbe

A 29. Szent György Napok egyik különlegességeként a kulturális héten bizonyos produkciókat kivisznek a lakónegyedekbe, így akár az otthonaik ablakaiból, erkélyeiről is megtekinthetik ezeket a városlakók. A szervezők arról tájékoztatnak, hogy a helyszíneket színes szalagokkal és hintákkal teszik még barátságosabbá.

Móser Ádám muzsikus-zeneszerző egyórás tangóharmonika improvizációt mutat be április 25-én, hétfőn 17 órától az Állomás negyedi piactéren, 19 órától a Csíki negyedben, az Árvácska Napköziotthon mellett, április 26-án, kedden 16 órától a Nicolae Iorga utcában a kosárlabdapálya mellett, 18 órától pedig az Andrei Șaguna utca és Ifjúság sétány kereszteződésénél.

A Tiberius Quartet olyan egy órás, interaktív szimfonikus koncertet tart, amelybe a közönséget is bevonják, ugyanis ők úgy zenélnek, ahogyan a közönség egy-egy tagja vezényel a karmesterpálcával, ezt jelzi a produkciójuk neve is, a Conduct Us. Április 26-án, kedden 12 órától az Állomás negyedi piactéren, 14 órától a Csíki negyedben, az Árvácska Napköziotthon mellett, április 27-én, szerdán 12 órától a Nicolae Iorga utcában a kosárlabdapálya mellett, 16 órától az Andrei Șaguna utca és Ifjúság sétány kereszteződésénél, 18 órától pedig az Erzsébet Parkban lépnek fel.

Az Andrei Mureșanu Színház szervezésében egy-egy délutánra VR-színház sátor költözik a lakónegyedekbe. A VR360 színház egy előadás VR szemüveggel való megtekintését jelenti, amelyen keresztül a néző belekerül a színpadi történés közepébe, az előadást egy szereplő vagy egy másik színész szemszögéből láthatja, részévé válva az előadásnak.

Az érdeklődők a Száll a kakukk fészkére, a Játékok a hátsó udvarban, valamint a III. Richárd előadások közül választhatnak. A VR-színház sátra április 27-én 12-17 óra között az Állomási piactéren, április 28-án az Andrei Șaguna utca és Ifjúság sétány kereszteződésénél, április 29-én a Nicolae Iorga utcában a kosárlabdapálya mellett, április 30-án pedig 10-14 óra között az Erzsébet parkban található meg.