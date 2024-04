Szelídgesztenye-csemetéket ültetnek Felsőboldogfalván

Szelídgesztenye-csemetéket ültetnek a Felsőboldogfalvi Református Egyházközösség területén április 20-án, szombaton. Az ültetésen nagyjából 150 személyt tudnak fogadni, ezért a részvétel regsztrációhoz kötött. Jelentkezni ide kattintva lehet.

A szelídgesztenyefa 1200 évet is elélhet, így sikeres ültetés esetén a mostani tevékenység akár évszázadok múlva is pozitív hatással lesz a felsőboldogfalvi közösségre. Az esemény során lehetőség lesz az önkéntesek számára örökbe fogadni egy vagy akár több csemetét is.

A csemeteültetés szombaton 10 órakor kezdődik Felsőboldofalván, rossz idő esetén az eseményt elhalasztják, amelyről értesítik az érdeklődőket.