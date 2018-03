Szélesre tárta kapuit a Figura

Jelmezekbe bújt fiatalok olvasták fel a színházi világnap idei üzenetét Gyergyószentmiklós több pontján • Fotó: Pethő Melánia

Aki ott volt a programok valamelyikén, tapasztalhatta, a résztvevők közül senki nem unatkozott. A változatos kínálatból mindenki kiválaszthatta a kedvére valót, így voltak, akik aktívan, mások szemlélőként kapcsolódtak be. Már a reggeli közös kávézás alkalmával látható volt: főként a fiatal generáció vevő a rendhagyó eseményekre, de a középiskolás korúak mellett érdeklődés mutatkozott a város önkormányzati képviselőinek részéről, és „civil” felnőttek is időt szántak arra, hogy egy kávé mellett elbeszélgessenek a Figura munkatársaival.

Diákszínjátszók népes csapata csatlakozott a színészek irányításával zajló koncentrációs és csapatépítő játékokba, illetve ezúttal érdeklődők előtt zajlott a Hideg című előadás nyílt próbája.

Pingpongbajnokságon, kvízjátékban bizonyíthattak a vállalkozó kedvűek, és a nap folyamán arra is lehetőség adódott, hogy bárki kipróbálja magát rendezői minőségben. A Jakab Lóránt színházi fotóiból nyílt kiállítás által a Figura jó néhány előadását eleveníthetik fel a szemlélők, az esti buli pedig jó lehetőség arra, hogy színházi emberek és színházkedvelők „egy húron pendüljenek”. Természetesen előadással is készültek a színházi világnapra a figurások: a Gyergyószentmiklósról négy valótlan történetet bemutató, Hideg című előadást játszották. Ezúttal is telt ház előtt.