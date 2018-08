Székházfelújítás alatt sem kerülnek raktárba a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményei

Két hét alatt három helyszínen mutatkozik be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. Képzőművészeti, illetve Kós Károly és Gyárfás Jenő gyűjteményéből mutat be válogatást Budapesten, Pécsett és Székelyudvarhelyen.

• Fotó: Székely Nemzeti Múzeum

Budapesten a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának meghívására a Pesti Vigadóban nyitják meg a Pantheon című, a sepsiszentgyörgyi múzeum képzőművészeti gyűjteményének legjavát bemutató tárlatot.

A szervezők szerint a kultúrtörténeti jelentőségű kiállítás az erdélyi magyar közösség kiemelkedő képzőművészeti életműveinek reprezentatív bemutatását vállalta fel, célja ízelítőt adni a magyarországi közönségnek a határon túl megőrzött, európai rangú magyar értékekről.

Olyan jelentős alkotók műveit tárják a nézők elé, mint Gyárfás Jenő, Ziffer Sándor, Mattis-Teutsch János, Szervátiusz Jenő, Baász Imre, Plugor Sándor, Jecza Péter, Korondi Jenő.

A tárlat szeptember 30-ig várja az érdeklődőket.

A hónap végén, augusztus 31-én a Budapest Főváros Levéltárával közösen létrehozott korábbi vándorkiállítást, a Kós Károly világa, 1912 című tárlatot viszik Pécsre. A Pécsi Tudományegyetemen Kós Károly építészeti pályájának első hét évét és annak előzményeit, alkotói hátterét, valamint szűkebb és tágabb hazáját mutatják be. A tárlat egy tudományos konferencia kísérőrendezvénye, amelyen Vargha Mihály múzeumigazgató az intézmény bemutatása mellett a Székely Nemzeti Múzeumban történő kutatómunkát is ismerteti.

Korábban, augusztus 18-án a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum meghívására a Haberstumpf-villában nyitották meg az IN MEMORIAM Gyárfás Jenő című festészeti kiállítást. A Gyárfás Jenő 25 festményét, valamint személyes tárgyait bemutató kiállításon a festő zsánerképei, portréi, történelmi tárgyú alkotásai láthatók. Vargha Mihály múzeumigazgató elmondta, reményeik szerint

hamarosan megkezdődik a székházuk felújítása, amíg ez tart, nem a raktárakban őriznék a gyűjteményeket, hanem Kárpát-medencei népszerűsítő körutakat szerveznek,

az augusztusi három tárlat is ennek a sorozatnak a része. A Székely Nemzeti Múzeum eddig csak az 1900-as párizsi világkiállításon jelent meg intézményi szinten külföldön, erről oklevél is tanúskodik, különben csak a gyűjteményük egy-egy darabját utaztatták. A gyűjtemény leghíresebb darabját, az 500 éves Apor-kódexet multimédiás animációkon mutatják be, mert nem bírná ki az utazás viszontagságait.