Székelyudvarhelyi diák nyerte meg a Magyar Filozófiai Intézet és a BBTE esszéversenyét

Több díjat is elhoztak székelyudvarhelyi diákok a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara, valamint a Magyar Filozófia Intézet által közösen erdélyi középiskolásoknak szervezett filozófia esszéíró versenyről.

Az eredményhirdetés Kolozsváron, május 7-én a nyílt filozófia napok végén zajlott, ahol a Tamási Áron Gimnázium három diákját is díjazták. Bálint Csaba, a végzős tanulók felkészítő tanára elmondta:

a diákok eredményei egyben sikeres felvételit is jelentenek a filozófia szakra, hisz mindannyian az ehhez szükséges 70 pont fölött teljesítettek.

Így számukra csak egy sikeres érettségi diploma kell, hogy egyetemi tanulmányaikat ezen a szakon megkezdhessék, amennyiben ezt választják. Ezek a díjak azért is fontosak, tette hozzá Bálint Csaba, mert „tanulóink, a jövő értelmiségijei azt bizonyították be, hogy a jövőbeni döntéseik következményeit nemcsak végigszámolni, hanem végiggondolni is tudják, ezáltal jobbá tehetik a világunkat, amelyben élünk”.