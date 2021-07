Székelyudvarhely is kap kormánytámogatást, de csak ősszel mondanak konkrétumokat

Félévi parlamenti munkájáról számolt be Antal Lóránt szenátor • Fotó: Beliczay László

A villany- és gázhálózatok fejlesztését, valamint a terelőutak kialakításának kérdését tűzte ki célul mandátuma kezdetén, és vannak már eredmények is – mondta Antal Lóránt szenátor hétfői, félévi munkájáról szóló beszámolóján.

A gázhálózatok korszerűsítéséért összeállt a Gordon–Küküllő Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI), amelynek feladata az udvarhelyszéki gázhálózat felújításának kérdését 4-6 éves időtartamon belül megoldani. A szenátor hozzátette: a székelyudvarhelyi villamoshálózat korszerűsítésére konstruktív kommunikációt folytat Gálfi Árpád polgármesterrel, annak érdekében, hogy „a pontszerűen megjelenő problémákat a villamossági vállalattal együttműködve minél operatívabban meg tudjuk oldani”.

Van együttműködés, csak még nem látszik

Kérdésünkre, hogy Székelyudvarhely miért nem részesül fejlesztéseket célzó kormánytámogatásokban, míg a nagyobb megyei települések zöme igen, Antal Lóránt kitérő választ adott:

Egy finanszírozási szerződés aláírását hosszú évek munkája előzi meg, de ezek a projektek most érnek révbe

– mondta. Szerinte nem köthető politikai feltételekhez a város fejlődése, hiszen ez csapatmunka. „Azon vagyunk, hogy Székelyudvarhelynek is projektjei legyenek, ösztönözzük a helyi döntéshozókat, hogy legyenek kész terveik” – jelentette ki. Antal Lóránt nem kívánt konkrét projekteket megjelölni, mondván, „a tervezési stádiumban vagyunk, leadott dokumentációk vannak, elképzelések vannak és amikor szerződés, aláírás előtt vagyunk, akkor tájékoztatni fogunk”.

Örökzöld téma a városban a terelőút kérdése is, ezt illetően a szenátor elmondta: korábban az volt a gond, hogy egyetlen Hargita megyei terelőút sem került be a mestertervbe, amely alapján EU-s finanszírozást lehet kérni. „Most viszont paradigmaváltás történt az EU-ban is, a decentralizáció felé tartanak, ezért Romániában is adott a lehetőség, hogy a települések maguk is pályázzanak” – mutatott rá. A 2021-2027-es uniós pályázati ciklus irányelvei még nincsenek tisztázva, tehát a nagyobb pénzügyi beruházások kérdése később, várhatóan az év végén dőlhet el.

Ami a Székelyudvarhelyt érintő kormánytámogatásokat illeti, „ősszel majd el fogjuk mondani a konkrétumokat”

– ígérte a szenátor.