Székelyföldi kislány bizonyult a legjobbnak az idei ifjúsági vadászkürtös versenyen

Eredményesen mutatkoztak be a sepsiszentgyörgyi Székely Vadászkürt Egyesület tagjai az idén harmincadik alkalommal megrendezett Fegyver, Horgászat, Vadászat kiállításán Budapesten. A székelyföldi csapat nem csak a találkozás élményével, hanem díjjal tért haza, az együttes legfiatalabb lánytagja ugyanis első helyezést ért el az ifjúsági vadászkürtös szóló versenyen.

A rangos rendezvényen a magyarországi vadászkörtös kultúrát képviselő együttesek is megismerhették a székelyföldieket, akik két szignált is elfújtak a színpadon.

Még ennél is jobban fokozta a hangulatot a FeHoVa keretein belül megrendezett ifjúsági vadászkürtös szóló verseny, ahol

Előbb a Tápai Balázs által szerzett csapatinduló, a „Székely Kommandó”, majd az „Auf, auf zum fröhlichen Jagen” hangzott el, de közös produkcióban vettek részt a kétszeres európai bajnok Vadászkamara Kürtegyüttessel és a többi csapattal is.

A fiatal kürtös két előre meghatározott szignállal készült az előírások szerint, a bírók pedig figyelembe vették a megjelenést, a hangzást, a szignál helyességét és az előadásmódot is a döntéshozatalkor. Abban a kategóriában azonban, amelyben Boglárka is szerepelt, nem kellett dilemmázniuk:

Az együttes minden tagja a Kovászna Megyei Művészeti Népiskolában finomítja technikáit Veres István zenepedagógus szárnyai alatt, aki egyben tagja is a csapatnak. „Mindenki autodidakta módon kezdte el tanulni a vadászkürtöt, a sors viszont úgy hozta, hogy megismertük Istvánt, aki szintén érdeklődött a hangszer iránt. Így egyben tanárunk és csapattagunk is lett, ő csiszolja és finomhangolja a zenei hangzását a produkcióinknak” – fogalmazott megkeresésünkre Tankó Attila, a Székely Vadászkürt Egyesület elnöke és az együttes vezetője.

– avatott be a részletekbe az elnök. Mint mondta, a lényeg a szórványokban élő magyar kürtösök bevonzása, valamint az, hogy ápolja, őrizze és terjessze a vadászati kultúrát, valamint hagyományokat, főképpen a vadászkürtöt.

Tankó Attila kérdésünkre elmondta, hogy idén is igyekeznek egyre több rendezvényre eljutni, illetve szervezni is. Legközelebb a Vadászbálra várják az érdeklődőket a zabolai Mikes-kastélyba március 22-én, illetve harmadik alkalommal szervezik meg a Székelyföldi Vadászkürtös Tanfolyamot és Találkozót is május 17. és 20. között.